МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вручил награды победителям и призерам Всероссийской олимпиады, а также награды получили их педагоги. "Сегодня вручил заслуженные награды ребятам – победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и их педагогам. Стараемся создать в крае систему, которая будет мотивировать детей добиваться успехов и развивать свои таланты по максимуму. Учителей, умеющих вовремя заметить одаренного ребенка, найти к нему подход и вдохновить, тоже стараемся поддержать", - написал глава региона в своем телеграм- канале. Он отметил, что в крае несколько лет назад была разработана краевая программа "Дети Ставрополья", благодаря которой премии получают победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, а также их педагоги. В этом году премию получат 420 педагогов и 120 учащихся. "Сейчас для ребят размер премии составляет от 20 до 40 тысяч рублей, а для учителей - от 10 до 40 тысяч. Сумма зависит от этапа олимпиады, в котором участвовал школьник, и места, которое он занял. Приняли решение, что поддержку надо усилить. Со следующего года увеличим премию в два раза и для школьников, и для их наставников. Уверен, это станет еще большим стимулом для достижения новых высот", - подчеркнул Владимиров.
