22:16 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/vershinin-2044441049.html
Вершинин призвал спецпосланника ООН по Мьянме наладить отношения со страной
Вершинин призвал спецпосланника ООН по Мьянме наладить отношения со страной
в мире
россия
мьянма
джулия бишоп
сергей вершинин
оон
в мире, россия, мьянма, джулия бишоп, сергей вершинин, оон
В мире, Россия, Мьянма, Джулия Бишоп, Сергей Вершинин, ООН
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Вершинин
Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился со спецпосланником генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Мьянме Джули Бишоп и призвал ее выстраивать свою деятельность в нейтральном и непредвзятом ключе, акцентировав необходимость налаживания конструктивного взаимодействия с правительством республики, сообщил МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о ситуации в Мьянме с акцентом на стоящие перед страной вызовы и предстоящие выборы. Подчеркнуто, что ключевую роль в выработке путей урегулирования должны играть сами мьянманцы, а международному сообществу следует оказывать содействие по их запросу. Джули Бишоп был адресован призыв выстраивать свою деятельность в нейтральном и непредвзятом ключе, акцентирован императив налаживания конструктивного взаимодействия с правительством Мьянмы", - говорится в сообщении на сайте МИД России по итогам встречи.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в свои руки в феврале 2021 года, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.
Владимир Путин и Мин Аун Хлайн - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Путин начал встречу с и.о. президента Мьянмы
Вчера, 21:40
 
