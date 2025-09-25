https://ria.ru/20250925/vershinin-2044441049.html

Вершинин призвал спецпосланника ООН по Мьянме наладить отношения со страной

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился со спецпосланником генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Мьянме Джули Бишоп и призвал ее выстраивать свою деятельность в нейтральном и непредвзятом ключе, акцентировав необходимость налаживания конструктивного взаимодействия с правительством республики, сообщил МИД РФ. "В ходе беседы состоялся обмен мнениями о ситуации в Мьянме с акцентом на стоящие перед страной вызовы и предстоящие выборы. Подчеркнуто, что ключевую роль в выработке путей урегулирования должны играть сами мьянманцы, а международному сообществу следует оказывать содействие по их запросу. Джули Бишоп был адресован призыв выстраивать свою деятельность в нейтральном и непредвзятом ключе, акцентирован императив налаживания конструктивного взаимодействия с правительством Мьянмы", - говорится в сообщении на сайте МИД России по итогам встречи. Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в свои руки в феврале 2021 года, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.

