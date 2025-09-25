Орбан объяснил Трампу важность сотрудничества Венгрии с Россией
Орбан объяснил Трампу, что для Венгрии важно сохранить сотрудничество с Россией
© Фото : @orbanviktorПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом
© Фото : @orbanviktor
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил президенту США Дональду Трампу, что для Венгрии сохранение сотрудничества в энергетике с РФ является ключевым с точки зрения будущего страны и ее энергобезопасности, заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш.
"Для Венгрии с точки зрения ее будущего, с точки зрения энергетической безопасности, с точки зрения сохранения коммунальных расходов, ключевым является сохранение экономических отношений между Венгрией и Россией в области закупок энергоресурсов. Вчера вечером премьер-министр подробно разъяснил нашу позицию президенту США", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Во вторник Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти и выразил уверенность, что премьер-министр Виктор Орбан может согласиться на это.
Сийярто ранее заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.