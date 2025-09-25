https://ria.ru/20250925/venesuela-2044187562.html
В Венесуэле произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Венесуэле, сообщает Геологическая служба США (USGS).
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Венесуэле, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 3.51 по времени UTC (6.51 мск) в 28 километрах к северо-востоку от города Мене-Гранде. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала. Угроза цунами пока не объявлялась.
