В Ульяновской области пассажир такси убил водителя и попал в аварию

Пассажира такси в Ульяновской области подозревают в том, что он зарезал водителя, после чего сел за руль автомобиля и вылетел в кювет, сообщило региональное... РИА Новости, 25.09.2025

САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Пассажира такси в Ульяновской области подозревают в том, что он зарезал водителя, после чего сел за руль автомобиля и вылетел в кювет, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Предварительно установлено, что утром 25 сентября 45-летний подозреваемый передвигался на такси в качестве пассажира в Заволжском районе города Ульяновска. В ходе поездки он нанес не менее четырех ударов ножом водителю автомобиля, после чего сел за руль транспортного средства, проехал до поворота на село Архангельское в Чердаклинском районе, где допустил съезд машины за пределы трассы. С телесными повреждениями в результате ДТП подозреваемый доставлен в медицинское учреждение. Труп потерпевшего обнаружен рядом с транспортным средством", - говорится в Telegram-канале СУСК. Следователи по факту убийства 42-летнего таксиста возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Санкции этой статьи предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, изъято орудие преступления, назначены экспертизы. "В ходе расследования будут установлены мотив и иные значимые обстоятельства преступления, дана оценка действиям фигуранта, в том числе по завладению транспортным средством", - добавили в СК.

