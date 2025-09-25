Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области пассажир такси убил водителя и попал в аварию - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/ulyanovsk-2044336317.html
В Ульяновской области пассажир такси убил водителя и попал в аварию
В Ульяновской области пассажир такси убил водителя и попал в аварию - РИА Новости, 25.09.2025
В Ульяновской области пассажир такси убил водителя и попал в аварию
Пассажира такси в Ульяновской области подозревают в том, что он зарезал водителя, после чего сел за руль автомобиля и вылетел в кювет, сообщило региональное... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T16:35:00+03:00
2025-09-25T16:35:00+03:00
происшествия
россия
ульяновская область
заволжский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044334863_0:125:833:594_1920x0_80_0_0_ef29d110ee435171c9befb9e885eddf4.jpg
САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Пассажира такси в Ульяновской области подозревают в том, что он зарезал водителя, после чего сел за руль автомобиля и вылетел в кювет, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Предварительно установлено, что утром 25 сентября 45-летний подозреваемый передвигался на такси в качестве пассажира в Заволжском районе города Ульяновска. В ходе поездки он нанес не менее четырех ударов ножом водителю автомобиля, после чего сел за руль транспортного средства, проехал до поворота на село Архангельское в Чердаклинском районе, где допустил съезд машины за пределы трассы. С телесными повреждениями в результате ДТП подозреваемый доставлен в медицинское учреждение. Труп потерпевшего обнаружен рядом с транспортным средством", - говорится в Telegram-канале СУСК. Следователи по факту убийства 42-летнего таксиста возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Санкции этой статьи предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, изъято орудие преступления, назначены экспертизы. "В ходе расследования будут установлены мотив и иные значимые обстоятельства преступления, дана оценка действиям фигуранта, в том числе по завладению транспортным средством", - добавили в СК.
https://ria.ru/20250925/krym-2044329112.html
https://ria.ru/20250821/blinovskaja-2036680497.html
россия
ульяновская область
заволжский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044334863_35:0:827:594_1920x0_80_0_0_05551173bfc35636f6c3f23694f5e37b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ульяновская область, заволжский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ульяновская область, Заволжский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ульяновской области пассажир такси убил водителя и попал в аварию

В Ульяновской области пассажир такси зарезал водителя и вылетел в кювет

© Фото : СУ СКР по Ульяновской областиМесто убийства водителя такси в Чердаклинском районе
Место убийства водителя такси в Чердаклинском районе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : СУ СКР по Ульяновской области
Место убийства водителя такси в Чердаклинском районе
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. Пассажира такси в Ульяновской области подозревают в том, что он зарезал водителя, после чего сел за руль автомобиля и вылетел в кювет, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Предварительно установлено, что утром 25 сентября 45-летний подозреваемый передвигался на такси в качестве пассажира в Заволжском районе города Ульяновска. В ходе поездки он нанес не менее четырех ударов ножом водителю автомобиля, после чего сел за руль транспортного средства, проехал до поворота на село Архангельское в Чердаклинском районе, где допустил съезд машины за пределы трассы. С телесными повреждениями в результате ДТП подозреваемый доставлен в медицинское учреждение. Труп потерпевшего обнаружен рядом с транспортным средством", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Последствия ДТП в Нижнегорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Крыму возбудили дело после смертельного ДТП с многодетной семьей
Вчера, 16:24
Следователи по факту убийства 42-летнего таксиста возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Санкции этой статьи предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.
На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, изъято орудие преступления, назначены экспертизы.
"В ходе расследования будут установлены мотив и иные значимые обстоятельства преступления, дана оценка действиям фигуранта, в том числе по завладению транспортным средством", - добавили в СК.
Таксист рассказал об обстоятельствах ДТП с участием Блиновского - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Муж Елены Блиновской подрался с таксистом
21 августа, 12:11
 
ПроисшествияРоссияУльяновская областьЗаволжский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала