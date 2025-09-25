https://ria.ru/20250925/ukraina-2044373969.html

В НАТО признали, что инициатива на фронте принадлежит ВС России, пишет WP

В НАТО признали, что инициатива на фронте принадлежит ВС России, пишет WP - РИА Новости, 25.09.2025

В НАТО признали, что инициатива на фронте принадлежит ВС России, пишет WP

Инициатива на фронте принадлежит Вооруженным силам РФ, несмотря на миллиардные вливания НАТО в ВС Украины, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Инициатива на фронте принадлежит Вооруженным силам РФ, несмотря на миллиардные вливания НАТО в ВС Украины, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе. "Если вы посмотрите на то, какое количество сил Россия вкладывает в эти сражения, в атаки в воздухе и в дроны, (то поймете, что - ред.) инициатива принадлежит российской стороне", - приводит издание слова официального лица из НАТО. Как пишет газета, даже если союзники Киева удовлетворили бы все его требования по поставкам и финансированию, Украине все еще не хватает военных. "Суровая реальность боевых действий заключается в том, что русские в Донбассе за последние несколько месяцев добились прогресса - один квадратный километр за другим.... И несмотря на все те миллиарды, которые мы даем Украине, они (ВС РФ - ред.) доказали, что остановить их невозможно", - рассказал изданию дипломат альянса. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник передавало, что Украина на фоне сокращения помощи США может потерять поддержку некоторых союзников в Европе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

