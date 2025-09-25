Рейтинг@Mail.ru
В НАТО признали, что инициатива на фронте принадлежит ВС России, пишет WP
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 25.09.2025 (обновлено: 17:59 25.09.2025)
В НАТО признали, что инициатива на фронте принадлежит ВС России, пишет WP
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Инициатива на фронте принадлежит Вооруженным силам РФ, несмотря на миллиардные вливания НАТО в ВС Украины, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе. "Если вы посмотрите на то, какое количество сил Россия вкладывает в эти сражения, в атаки в воздухе и в дроны, (то поймете, что - ред.) инициатива принадлежит российской стороне", - приводит издание слова официального лица из НАТО. Как пишет газета, даже если союзники Киева удовлетворили бы все его требования по поставкам и финансированию, Украине все еще не хватает военных. "Суровая реальность боевых действий заключается в том, что русские в Донбассе за последние несколько месяцев добились прогресса - один квадратный километр за другим.... И несмотря на все те миллиарды, которые мы даем Украине, они (ВС РФ - ред.) доказали, что остановить их невозможно", - рассказал изданию дипломат альянса. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник передавало, что Украина на фоне сокращения помощи США может потерять поддержку некоторых союзников в Европе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции на Украине
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Инициатива на фронте принадлежит Вооруженным силам РФ, несмотря на миллиардные вливания НАТО в ВС Украины, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.
"Если вы посмотрите на то, какое количество сил Россия вкладывает в эти сражения, в атаки в воздухе и в дроны, (то поймете, что - ред.) инициатива принадлежит российской стороне", - приводит издание слова официального лица из НАТО.
Как пишет газета, даже если союзники Киева удовлетворили бы все его требования по поставкам и финансированию, Украине все еще не хватает военных.
"Суровая реальность боевых действий заключается в том, что русские в Донбассе за последние несколько месяцев добились прогресса - один квадратный километр за другим.... И несмотря на все те миллиарды, которые мы даем Украине, они (ВС РФ - ред.) доказали, что остановить их невозможно", - рассказал изданию дипломат альянса.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник передавало, что Украина на фоне сокращения помощи США может потерять поддержку некоторых союзников в Европе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Заголовок открываемого материала