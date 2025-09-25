Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что произошло в ЕС после встречи Трампа и Зеленского
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 25.09.2025
СМИ рассказали, что произошло в ЕС после встречи Трампа и Зеленского
СМИ рассказали, что произошло в ЕС после встречи Трампа и Зеленского - РИА Новости, 25.09.2025
СМИ рассказали, что произошло в ЕС после встречи Трампа и Зеленского
В ЕС боятся, что президент США Дональд Трамп возложит на них вину за военные неудачи Киева, пишет Financial Times. "Европейские чиновники опасаются, что... РИА Новости, 25.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
сша
киев
евросоюз
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В ЕС боятся, что президент США Дональд Трамп возложит на них вину за военные неудачи Киева, пишет Financial Times. "Европейские чиновники опасаются, что последняя риторика Дональда Трампа по Украине направлена на то, чтобы поставить перед ними невыполнимую задачу, которая позволит президенту США переложить вину с Вашингтона, если Киев потерпит поражение в войне или исчерпает денежные средства", — говорится в публикации. По словам источников газеты, лидеры в ЕС пришли к мнению, что Трамп более не является "надежным союзником".Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
в мире, украина, дональд трамп, сша, киев, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Киев, Евросоюз
СМИ рассказали, что произошло в ЕС после встречи Трампа и Зеленского

FT: в ЕС опасаются, что Трамп возложит на них вину за военные неудачи Киева

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В ЕС боятся, что президент США Дональд Трамп возложит на них вину за военные неудачи Киева, пишет Financial Times.

"Европейские чиновники опасаются, что последняя риторика Дональда Трампа по Украине направлена на то, чтобы поставить перед ними невыполнимую задачу, которая позволит президенту США переложить вину с Вашингтона, если Киев потерпит поражение в войне или исчерпает денежные средства", — говорится в публикации.
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после слов Трампа об Украине
Вчера, 08:57
По словам источников газеты, лидеры в ЕС пришли к мнению, что Трамп более не является "надежным союзником".

Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способна завоевать все утраченные земли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
Экс-депутат Рады назвал слова Трампа о границах Украины троллингом
Вчера, 06:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСШАКиевЕвросоюз
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала