Украинцев возмутила реклама нацбата "Азов"* о наборе женщин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 25.09.2025 (обновлено: 06:10 25.09.2025)
Украинцев возмутила реклама нацбата "Азов"* о наборе женщин
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украинские пользователи негативно реагируют на рекламный ролик 12-й бригады "Азов"*, призывающий женщин идти служить в подразделение, выяснил корреспондент РИА Новости.
Рекламный ролик "Азова"* о наборе женщин строится вокруг истории мужчины, дочь которого якобы уже служит в подразделении. Он противопоставлен другу, который пытается спрятать сына от насильственной мобилизации.
Бойцы батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Марочко рассказал о внутреннем конфликте ВСУ
23 июля, 13:48
Специальное подразделение "Азов"* Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова"* вошли радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран.
Многие украинские пользователи не оценили такой "призыв", назвав ролик классической пропагандой, скрывающей факты.
"А моя в плену. А моя без руки. А моя без вести пропавшая. Вот правда, а не эта романтизация войны", — прокомментировал vitalii.minkov.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
На Украине набирают силу националистические подразделения, заявил Песков
28 марта, 14:56
Украинцы негативно высказываются в комментариях о ТЦК и насильственной мобилизации в стране, напоминая о больших потерях ВСУ на фронте.
"Мужское население сократили — теперь нужно сократить женское ещё больше", — написал пользователь dmitriy.zip.
Также украинцы делятся трагичными историями о гибели знакомых и близких на фронте, подчёркивают, что война простым людям не нужна.
ВС России заходили в населенный пункт Клебан-Бык с разных направлений – боец - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
ВСУ используют "Азов"* в качестве заградотрядов для мобилизованных
23 августа, 14:12
"Мощную мотивационную пропаганду запустили среди украинцев. Вы воюйте, а Зеленский, коррупционное кодло, коррупцию продвигает и наживается на войне на Украине", — пожаловалась fancyanna88.
Пользователь 1_morningstar1 предложил "Азову"* призывать на службу и домашних животных.
Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев": они подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных, использовании мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита".
"Азов"* использовал нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых подразделений, в том числе танковой дивизии СС "Рейх". "Волчий крюк" был символом послевоенной нацистской подпольной боевой организации "Вервольф". Также на эмблеме "Азова"* расположен эзотерический символ солнца, впервые появившийся в Третьем рейхе у оккультистов СС.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
