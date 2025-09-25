https://ria.ru/20250925/ukraina-2044181921.html

Украинцев возмутила реклама нацбата "Азов"* о наборе женщин

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украинские пользователи негативно реагируют на рекламный ролик 12-й бригады "Азов"*, призывающий женщин идти служить в подразделение, выяснил корреспондент РИА Новости. Рекламный ролик "Азова"* о наборе женщин строится вокруг истории мужчины, дочь которого якобы уже служит в подразделении. Он противопоставлен другу, который пытается спрятать сына от насильственной мобилизации. Специальное подразделение "Азов"* Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова"* вошли радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. Многие украинские пользователи не оценили такой "призыв", назвав ролик классической пропагандой, скрывающей факты. "А моя в плену. А моя без руки. А моя без вести пропавшая. Вот правда, а не эта романтизация войны", — прокомментировал vitalii.minkov. Украинцы негативно высказываются в комментариях о ТЦК и насильственной мобилизации в стране, напоминая о больших потерях ВСУ на фронте. "Мужское население сократили — теперь нужно сократить женское ещё больше", — написал пользователь dmitriy.zip. Также украинцы делятся трагичными историями о гибели знакомых и близких на фронте, подчёркивают, что война простым людям не нужна. "Мощную мотивационную пропаганду запустили среди украинцев. Вы воюйте, а Зеленский, коррупционное кодло, коррупцию продвигает и наживается на войне на Украине", — пожаловалась fancyanna88. Пользователь 1_morningstar1 предложил "Азову"* призывать на службу и домашних животных. Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев": они подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных, использовании мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита". "Азов"* использовал нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых подразделений, в том числе танковой дивизии СС "Рейх". "Волчий крюк" был символом послевоенной нацистской подпольной боевой организации "Вервольф". Также на эмблеме "Азова"* расположен эзотерический символ солнца, впервые появившийся в Третьем рейхе у оккультистов СС.* Запрещенная в России террористическая организация.

