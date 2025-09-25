https://ria.ru/20250925/udary-2044345685.html

Израиль нанес более 11 ударов по столице Йемена за сутки, сообщил источник

Израиль нанес более 11 ударов по столице Йемена за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 25.09.2025

Израиль нанес более 11 ударов по столице Йемена за сутки, сообщил источник

Израильские истребители нанесли в четверг удары по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице Йемена Сане,... РИА Новости, 25.09.2025

КАИР, 25 сен - РИА Новости. Израильские истребители нанесли в четверг удары по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице Йемена Сане, в том числе по военному лагерю на территории президентского дворца, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. Удары прозвучали в момент еженедельной трансляции речи лидера хуситов Бадр эд-Дина аль-Хуси."Израильские истребители нанесли 11 авиаударов, большинство из которых были направлены по президентскому комплексу и расположенному на его территории военному лагерю Нахдайн, а также по позициям в районе Хадда на юге Саны", - сказал он.Источник добавил, что удары также были нанесены по комплексу "Аль-Арди" министерства обороны правительства хуситов.

