Израиль нанес более 11 ударов по столице Йемена за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 25.09.2025
16:57 25.09.2025 (обновлено: 17:07 25.09.2025)
Израиль нанес более 11 ударов по столице Йемена за сутки, сообщил источник
в мире
израиль
йемен
ансар алла
сана
КАИР, 25 сен - РИА Новости. Израильские истребители нанесли в четверг удары по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице Йемена Сане, в том числе по военному лагерю на территории президентского дворца, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. Удары прозвучали в момент еженедельной трансляции речи лидера хуситов Бадр эд-Дина аль-Хуси."Израильские истребители нанесли 11 авиаударов, большинство из которых были направлены по президентскому комплексу и расположенному на его территории военному лагерю Нахдайн, а также по позициям в районе Хадда на юге Саны", - сказал он.Источник добавил, что удары также были нанесены по комплексу "Аль-Арди" министерства обороны правительства хуситов.
в мире, израиль, йемен, ансар алла, сана
В мире, Израиль, Йемен, Ансар Алла, Сана
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
КАИР, 25 сен - РИА Новости. Израильские истребители нанесли в четверг удары по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице Йемена Сане, в том числе по военному лагерю на территории президентского дворца, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. Удары прозвучали в момент еженедельной трансляции речи лидера хуситов Бадр эд-Дина аль-Хуси.
"Израильские истребители нанесли 11 авиаударов, большинство из которых были направлены по президентскому комплексу и расположенному на его территории военному лагерю Нахдайн, а также по позициям в районе Хадда на юге Саны", - сказал он.
Источник добавил, что удары также были нанесены по комплексу "Аль-Арди" министерства обороны правительства хуситов.
