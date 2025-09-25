Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Израиля подтвердил нанесение ударов по столице Йемена
16:44 25.09.2025 (обновлено: 17:40 25.09.2025)
Министр обороны Израиля подтвердил нанесение ударов по столице Йемена
в мире
израиль
йемен
сана
исраэль кац
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил нанесение новых ударов по объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в Сане, включая генштаб, склады с БПЛА и оружием.В среду один из беспилотников хуситов достиг израильского Эйлата и взорвался рядом с гостиницей, в результате чего более 20 человек пострадали. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о попытках перехватить БПЛА."Мы нанесли мощный удар по многочисленным объектам хуситов в Сане. Армия обороны Израиля атаковала несколько военных лагерей, включая лагерь генерального штаба хуситов, уничтожила десятки боевиков-хуситов, а также склады с БПЛА и оружием. Как я и обещал вчера, любой, кто причинит нам вред, понесет семикратный урон", - говорится в заявлении министра, которое распространила пресс-служба министерства.Армия обороны Израиля сообщила, что в операции были задействованы десятки самолетов ВВС."Среди атакованных объектов: здание генерального штаба хуситов, комплексы силовых структур и разведывательных служб, штаб-квартира управления военной информации и военные лагеря в районе Саны", - сказано в сообщении министерства.По данным ЦАХАЛ, удары были нанесены в ответ на непрекращающиеся атаки хуситов на Израиль, в ходе которых используются беспилотники и ракеты класса "земля-земля".Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
израиль
йемен
сана
в мире, израиль, йемен, сана, исраэль кац
В мире, Израиль, Йемен, Сана, Исраэль Кац
© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил нанесение новых ударов по объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в Сане, включая генштаб, склады с БПЛА и оружием.
В среду один из беспилотников хуситов достиг израильского Эйлата и взорвался рядом с гостиницей, в результате чего более 20 человек пострадали. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о попытках перехватить БПЛА.
"Мы нанесли мощный удар по многочисленным объектам хуситов в Сане. Армия обороны Израиля атаковала несколько военных лагерей, включая лагерь генерального штаба хуситов, уничтожила десятки боевиков-хуситов, а также склады с БПЛА и оружием. Как я и обещал вчера, любой, кто причинит нам вред, понесет семикратный урон", - говорится в заявлении министра, которое распространила пресс-служба министерства.
Армия обороны Израиля сообщила, что в операции были задействованы десятки самолетов ВВС.
"Среди атакованных объектов: здание генерального штаба хуситов, комплексы силовых структур и разведывательных служб, штаб-квартира управления военной информации и военные лагеря в районе Саны", - сказано в сообщении министерства.
По данным ЦАХАЛ, удары были нанесены в ответ на непрекращающиеся атаки хуситов на Израиль, в ходе которых используются беспилотники и ракеты класса "земля-земля".
Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
В миреИзраильЙеменСанаИсраэль Кац
 
 
