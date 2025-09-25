https://ria.ru/20250925/uchenyy-2044295712.html

Первый в мире человек, которого заморозили: что с ним сейчас

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Американский профессор психологии доктор Джеймс Хирам Бедфорд стал первым человеком, которого "заморозили", чтобы попытаться оживить в будущем. Произошло это более полувека назад. О невероятном эксперименте и нынешнем состоянии "пациента" — в материале РИА Новости.Прожил счастливую жизньДжеймс Хирам Бедфорд родился в 1893-м в американском городе Питтсфилд штата Массачусетс. Поступил в Калифорнийский университет в Беркли и получил степень магистра в области образования и психологии. Параллельно он преподавал в средней школе.После университета он углубился в профессию: преподавал в университете и написал несколько книг.Рано потеряв первую жену, всего через несколько месяцев после свадьбы, ученый вступил в брак вторично. С новой супругой Руби Бедфорд прожил счастливую жизнь, воспитав пятерых детей.Он много путешествовал по миру. И очень интересовался темой продления жизни и технологиями замедления старения.Решился стать первымКогда он прочитал книгу доктора Роберта Эттингера "Перспектива бессмертия", то загорелся идеей крионирования. Суть заключалась в том, что тело человека сразу после кончины можно заморозить. И тем самым не допустить процесс разложения.В 73 года у Бедфорда диагностировали рак почки с метастазами в легкие. И он решил стать первым в мире крионированным человеком.Профессор прекрасно понимал: медицина еще не настолько развита, чтобы быть уверенным в своем воскрешении. Однако надеялся, что однажды потомки смогут воспользоваться результатами этого уникального научного эксперимента.Замороженный после смертиСердце Бедфорда перестало биться 12 января 1967-го. Команда медиков из Крионического общества Калифорнии во главе с доктором Рено Эйблом прибыла к смертному ложу ученого, чтобы выполнить его последнюю волю.С точки зрения сегодняшнего дня манипуляции с Бедфордом выглядят примитивными. Тело пропитали защитным раствором диметилсульфоксида, а затем постепенно охладили сухим льдом до температуры -79 градусов по Цельсию. Спустя некоторое время его поместили в жидкий азот на постоянное хранение.Скитания профессораПервоначальный энтузиазм относительно крионики стал быстро угасать. И финансирование этого направления сократилось.В 1969 году капсулу с телом Бедфорда из Аризоны перевезли в Калифорнию. Там оно постоянно кочевало. В 1977-м деньги у Крионического общества закончились, поэтому по 1981-й проект продолжался только за счет упрямства семьи покойного.Затем его тело перевезли в криохранилище компании Alcor Life Extension Foundation — одной из немногих переживших все кризисы в отрасли. Там оно и по сей день. Некоторые ученые уверены: шанс воскресить обязательно найдется."Профессор Бедфорд" из РоссииОказывается, в России есть последователи профессора. Первым человеком у нас тоже стал ученый. Об этом рассказала "Комсомольской правде" генеральный директор "КриоРус" Валерия Удалова."Представьте себе, тоже ученый. Имя его родственники решили сохранить в тайне, поэтому, извините, назвать не могу. Хотя знаю его научные работы. Примечательно, что он известный биофизик, хорошо знакомый с принципами крионики. Значит, выбор был сознательным, он верил в этот метод", — заявила она.Главная задача так и не решена: никто из "замороженных" еще не вернулся к жизни. Но, как говорят ученые, "игра еще не окончена". Тело доктора Бедфорда все еще ожидает своего "воскрешения", надеясь на научно-технический прогресс.

