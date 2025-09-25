Посол США считает, что вопроса поставок F-35 Турции решится до конца года

https://ria.ru/20250925/turtsiya-2044439179.html

АНКАРА, 25 сен - РИА Новости. Посол США в Анкаре, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак рассчитывает, что вопрос с поставками истребителей F-35 Турции будет решен до конца года. В заявлении для прессы на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете в четверг турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что планирует обсудить с американским коллегой закупку истребителей F-35 и F-16 для Турции. "В июне я говорил, что вопрос с F-35 будет может решиться до конца года. Думаю, вы не ошибетесь. Вы узнаете об этом скоро по результатам переговоров", - сказал Баррак в интервью корреспонденту CNN Türk в Белом доме Юнусу Паксою. Официальные власти Турции пока не комментировали итоги переговоров Эрдогана и Трампа. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

