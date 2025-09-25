Рейтинг@Mail.ru
Посол США считает, что вопроса поставок F-35 Турции решится до конца года - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/turtsiya-2044439179.html
Посол США считает, что вопроса поставок F-35 Турции решится до конца года
Посол США считает, что вопроса поставок F-35 Турции решится до конца года - РИА Новости, 25.09.2025
Посол США считает, что вопроса поставок F-35 Турции решится до конца года
Посол США в Анкаре, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак рассчитывает, что вопрос с поставками истребителей F-35 Турции будет решен до конца... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T21:51:00+03:00
2025-09-25T21:51:00+03:00
в мире
турция
сша
анкара (провинция)
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106138/68/1061386837_0:238:2000:1363_1920x0_80_0_0_d7deb3f3f1005a6dd65c17bbc900c18f.jpg
АНКАРА, 25 сен - РИА Новости. Посол США в Анкаре, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак рассчитывает, что вопрос с поставками истребителей F-35 Турции будет решен до конца года. В заявлении для прессы на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете в четверг турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что планирует обсудить с американским коллегой закупку истребителей F-35 и F-16 для Турции. "В июне я говорил, что вопрос с F-35 будет может решиться до конца года. Думаю, вы не ошибетесь. Вы узнаете об этом скоро по результатам переговоров", - сказал Баррак в интервью корреспонденту CNN Türk в Белом доме Юнусу Паксою. Официальные власти Турции пока не комментировали итоги переговоров Эрдогана и Трампа. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
https://ria.ru/20250925/tramp-2044400008.html
https://ria.ru/20250925/tramp-2044430447.html
турция
сша
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106138/68/1061386837_0:50:2000:1550_1920x0_80_0_0_7c2a42d3a2a60fea46b6a233a5340339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сша, анкара (провинция), дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, f-35
В мире, Турция, США, Анкара (провинция), Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, F-35
Посол США считает, что вопроса поставок F-35 Турции решится до конца года

Посол США Баррак: вопрос с поставками F-35 Турции может быть решен до конца года

© Flickr / createordieАмериканский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Flickr / createordie
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 25 сен - РИА Новости. Посол США в Анкаре, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак рассчитывает, что вопрос с поставками истребителей F-35 Турции будет решен до конца года.
В заявлении для прессы на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете в четверг турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что планирует обсудить с американским коллегой закупку истребителей F-35 и F-16 для Турции.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 25 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Трамп заявил, что готов отменить санкции против Турции
Вчера, 19:06
"В июне я говорил, что вопрос с F-35 будет может решиться до конца года. Думаю, вы не ошибетесь. Вы узнаете об этом скоро по результатам переговоров", - сказал Баррак в интервью корреспонденту CNN Türk в Белом доме Юнусу Паксою.
Официальные власти Турции пока не комментировали итоги переговоров Эрдогана и Трампа.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Трамп рассказал, как прошла встреча с Эрдоганом
Вчера, 21:00
 
В миреТурцияСШААнкара (провинция)Дональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганF-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала