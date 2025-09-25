Замминистра энергетики Турции рассказал о строительстве АЭС "Аккую"
Демиржан: строительство "Аккую" активно ведется, АЭС запустят в 2028 году
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Работы на АЭС "Аккую" в Турции сейчас в разгаре, полный ввод в эксплуатацию ожидается к 2028 году, сообщил заместитель министра энергетики Турции Зафед Демиржан.
"Строительство АЭС "Аккую" сейчас в самом разгаре. Очень важный этап проекта развития мирного атома ... На следующий год запланирован запуск первого блока станции, к 2028 году мы должны увидеть четыре полностью работающих реактора", - сказал он на церемонии открытия форума "Мировая атомная неделя".
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.
