https://ria.ru/20250925/turtsiya-2044282655.html

Замминистра энергетики Турции рассказал о строительстве АЭС "Аккую"

Замминистра энергетики Турции рассказал о строительстве АЭС "Аккую" - РИА Новости, 25.09.2025

Замминистра энергетики Турции рассказал о строительстве АЭС "Аккую"

Работы на АЭС "Аккую" в Турции сейчас в разгаре, полный ввод в эксплуатацию ожидается к 2028 году, сообщил заместитель министра энергетики Турции Зафед... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T14:03:00+03:00

2025-09-25T14:03:00+03:00

2025-09-25T17:15:00+03:00

в мире

турция

аэс "аккую"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952813653_0:137:2616:1609_1920x0_80_0_0_774bcf49af05e3364ddb4a18d2c7ca14.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Работы на АЭС "Аккую" в Турции сейчас в разгаре, полный ввод в эксплуатацию ожидается к 2028 году, сообщил заместитель министра энергетики Турции Зафед Демиржан. "Строительство АЭС "Аккую" сейчас в самом разгаре. Очень важный этап проекта развития мирного атома ... На следующий год запланирован запуск первого блока станции, к 2028 году мы должны увидеть четыре полностью работающих реактора", - сказал он на церемонии открытия форума "Мировая атомная неделя".Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.

https://ria.ru/20250914/reaktor-2041792794.html

https://ria.ru/20250914/turtsiya-2041891930.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, аэс "аккую"