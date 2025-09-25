https://ria.ru/20250925/turtsija-2044246969.html

Турция направила в Литву самолет с системой AWACS, пишет Bloomberg

Турция направила в Литву самолет с системой AWACS, пишет Bloomberg - РИА Новости, 25.09.2025

Турция направила в Литву самолет с системой AWACS, пишет Bloomberg

Турция временно направила в Литву самолет с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), он способен, в частности, обнаруживать... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T10:47:00+03:00

2025-09-25T10:47:00+03:00

2025-09-25T11:51:00+03:00

в мире

россия

польша

литва

дональд туск

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:200:3074:1929_1920x0_80_0_0_a376b35e827b28db847e16e9997e414d.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Турция временно направила в Литву самолет с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), он способен, в частности, обнаруживать низколетящие беспилотники, которые наземные радары не замечают, передает агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников. "Турция направила современный самолет с радаром дальнего радиолокационного обнаружения и управления в Литву... Самолет способен обнаруживать низколетящие беспилотники и другие объекты, которые наземные радары упускают из виду... Миссия будет продолжаться в течение четверга", - передает агентство. Собеседники агентства добавили, что временное развертывание предпринимается в знак солидарности с другими членами НАТО. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Эстония позднее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Румынское министерство национальной обороны сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.

https://ria.ru/20250923/putin-2043601335.html

https://ria.ru/20250923/tramp-2043850050.html

россия

польша

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, польша, литва, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, нато, еврокомиссия, миг-31