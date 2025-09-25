Рейтинг@Mail.ru
Нападавшему с топором на людей турку вынесли приговор
02:48 25.09.2025
Нападавшему с топором на людей турку вынесли приговор
СТАМБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Суд в турецком Эскишехире приговорил к 75 годам и 5 месяцам тюрьмы 19-летнего Арду Кючюкйетима, транслировавшего в соцсетях свое нападение с холодным оружием на стариков, сообщила газета Sabah. В августе 2024 года Кючюкйетим вооружился ножом и топором, вышел в прямой эфир в одной из социальных сетей и транслировал свое нападение на случайных людей в кафе. Обвиняемый успел ранить пятерых мужчин. Прокуратура требовала 108 лет тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство и угрозы окружающим. "Шестой суд Эскишехира по тяжким уголовным делам приговорил Кючюкйетима на закрытом заседании к 75 годам и 5 месяцам тюрьмы", - сообщила газета. Турецкие СМИ связывали его действия с тем, что он якобы вдохновился компьютерной игрой PUBG.
Задержание мужчины, напавшего с ножом и топором на людей в городе Эскишехир на северо-западе Турции
Задержание мужчины, напавшего с ножом и топором на людей в городе Эскишехир на северо-западе Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Суд в турецком Эскишехире приговорил к 75 годам и 5 месяцам тюрьмы 19-летнего Арду Кючюкйетима, транслировавшего в соцсетях свое нападение с холодным оружием на стариков, сообщила газета Sabah.
В августе 2024 года Кючюкйетим вооружился ножом и топором, вышел в прямой эфир в одной из социальных сетей и транслировал свое нападение на случайных людей в кафе.
Обвиняемый успел ранить пятерых мужчин. Прокуратура требовала 108 лет тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство и угрозы окружающим.
"Шестой суд Эскишехира по тяжким уголовным делам приговорил Кючюкйетима на закрытом заседании к 75 годам и 5 месяцам тюрьмы", - сообщила газета.
Турецкие СМИ связывали его действия с тем, что он якобы вдохновился компьютерной игрой PUBG.
