Нападавшему с топором на людей турку вынесли приговор

Суд в турецком Эскишехире приговорил к 75 годам и 5 месяцам тюрьмы 19-летнего Арду Кючюкйетима, транслировавшего в соцсетях свое нападение с холодным оружием на РИА Новости, 25.09.2025

СТАМБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Суд в турецком Эскишехире приговорил к 75 годам и 5 месяцам тюрьмы 19-летнего Арду Кючюкйетима, транслировавшего в соцсетях свое нападение с холодным оружием на стариков, сообщила газета Sabah. В августе 2024 года Кючюкйетим вооружился ножом и топором, вышел в прямой эфир в одной из социальных сетей и транслировал свое нападение на случайных людей в кафе. Обвиняемый успел ранить пятерых мужчин. Прокуратура требовала 108 лет тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство и угрозы окружающим. "Шестой суд Эскишехира по тяжким уголовным делам приговорил Кючюкйетима на закрытом заседании к 75 годам и 5 месяцам тюрьмы", - сообщила газета. Турецкие СМИ связывали его действия с тем, что он якобы вдохновился компьютерной игрой PUBG.

