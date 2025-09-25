Рейтинг@Mail.ru
Анталья и Москва обсудили совместные проекты в сфере туризма - РИА Новости, 25.09.2025
15:50 25.09.2025
Анталья и Москва обсудили совместные проекты в сфере туризма
Анталья и Москва обсудили совместные проекты в сфере туризма - РИА Новости, 25.09.2025
Анталья и Москва обсудили совместные проекты в сфере туризма
Губернатор турецкой провинции Анталья Хулуси Шахин обсудил с руководителем московского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T15:50:00+03:00
2025-09-25T15:50:00+03:00
анталья (провинция)
москва
стамбул
сергей черемин
СТАМБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Анталья Хулуси Шахин обсудил с руководителем московского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым совместные проекты Антальи и Москвы, в том числе в сфере туризма, сообщила пресс-служба губернатора. Делегация во главе с Череминым ранее посетила Стамбул и Анкару. Шахин на встрече с делегацией в четверг отметил крепкие отношения между РФ и Турцией, в том числе на уровне президентов, и выразил надежду на рост инвестиций и совместных проектов. "В ходе встречи стороны обменялись мнениями по мерам, облегчающим торговлю сельскохозяйственной продукцией, развитию совместных ознакомительных мероприятий в сфере туризма и укреплению механизмов сотрудничества между промышленными палатами", - сообщила пресс-служба губернатора Антальи.
анталья (провинция)
москва
стамбул
анталья (провинция), москва, стамбул, сергей черемин
Анталья (провинция), Москва, Стамбул, Сергей Черемин
Анталья и Москва обсудили совместные проекты в сфере туризма

Турция и Россия обсудили совместные проекты в сфере туризма

СТАМБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Анталья Хулуси Шахин обсудил с руководителем московского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым совместные проекты Антальи и Москвы, в том числе в сфере туризма, сообщила пресс-служба губернатора.
Делегация во главе с Череминым ранее посетила Стамбул и Анкару.
Шахин на встрече с делегацией в четверг отметил крепкие отношения между РФ и Турцией, в том числе на уровне президентов, и выразил надежду на рост инвестиций и совместных проектов.
"В ходе встречи стороны обменялись мнениями по мерам, облегчающим торговлю сельскохозяйственной продукцией, развитию совместных ознакомительных мероприятий в сфере туризма и укреплению механизмов сотрудничества между промышленными палатами", - сообщила пресс-служба губернатора Антальи.
Анталья (провинция)МоскваСтамбулСергей Черемин
 
 
