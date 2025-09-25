https://ria.ru/20250925/turizm-2044318812.html
Анталья и Москва обсудили совместные проекты в сфере туризма
Анталья и Москва обсудили совместные проекты в сфере туризма - РИА Новости, 25.09.2025
Анталья и Москва обсудили совместные проекты в сфере туризма
Губернатор турецкой провинции Анталья Хулуси Шахин обсудил с руководителем московского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T15:50:00+03:00
2025-09-25T15:50:00+03:00
2025-09-25T15:50:00+03:00
анталья (провинция)
москва
стамбул
сергей черемин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116708/72/1167087233_103:0:1897:1009_1920x0_80_0_0_60b861d49f9d9844f085036e906f6340.jpg
СТАМБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Анталья Хулуси Шахин обсудил с руководителем московского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым совместные проекты Антальи и Москвы, в том числе в сфере туризма, сообщила пресс-служба губернатора. Делегация во главе с Череминым ранее посетила Стамбул и Анкару. Шахин на встрече с делегацией в четверг отметил крепкие отношения между РФ и Турцией, в том числе на уровне президентов, и выразил надежду на рост инвестиций и совместных проектов. "В ходе встречи стороны обменялись мнениями по мерам, облегчающим торговлю сельскохозяйственной продукцией, развитию совместных ознакомительных мероприятий в сфере туризма и укреплению механизмов сотрудничества между промышленными палатами", - сообщила пресс-служба губернатора Антальи.
https://ria.ru/20250922/erdogan-2043465717.html
анталья (провинция)
москва
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116708/72/1167087233_328:0:1673:1009_1920x0_80_0_0_6e15dd4293189f781f2616870e5ca897.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), москва, стамбул, сергей черемин
Анталья (провинция), Москва, Стамбул, Сергей Черемин
Анталья и Москва обсудили совместные проекты в сфере туризма
Турция и Россия обсудили совместные проекты в сфере туризма