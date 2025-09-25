https://ria.ru/20250925/turizm-2044318812.html

Анталья и Москва обсудили совместные проекты в сфере туризма

Анталья и Москва обсудили совместные проекты в сфере туризма

25.09.2025

СТАМБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Анталья Хулуси Шахин обсудил с руководителем московского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым совместные проекты Антальи и Москвы, в том числе в сфере туризма, сообщила пресс-служба губернатора. Делегация во главе с Череминым ранее посетила Стамбул и Анкару. Шахин на встрече с делегацией в четверг отметил крепкие отношения между РФ и Турцией, в том числе на уровне президентов, и выразил надежду на рост инвестиций и совместных проектов. "В ходе встречи стороны обменялись мнениями по мерам, облегчающим торговлю сельскохозяйственной продукцией, развитию совместных ознакомительных мероприятий в сфере туризма и укреплению механизмов сотрудничества между промышленными палатами", - сообщила пресс-служба губернатора Антальи.

