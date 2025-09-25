Рейтинг@Mail.ru
Довел до нервного срыва летчиков НАТО: история Василия Цымбала
19:40 25.09.2025
Довел до нервного срыва летчиков НАТО: история Василия Цымбала
Среди советских асов имя Василия Цымбала стоит несколько особняком. В истории боевой авиации у него титул главного "воздушного хулигана" СССР. Что же он сделал? РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T19:40:00+03:00
2025-09-25T19:40:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044375573_0:180:600:518_1920x0_80_0_0_8ebd2faf7c46f4de974f994fe6312d8c.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Среди советских асов имя Василия Цымбала стоит несколько особняком. В истории боевой авиации у него титул главного "воздушного хулигана" СССР. Что же он сделал?Один из первых в СССРВасилий Цымбал родился в Армавире. После школы поступил в Армавирское высшее краснознаменное училище летчиков.А окончил его в 1982-м, когда в авиационные части начали поступать новые Су-27 — многоцелевые всепогодные сверхзвуковые тяжелые истребители четвертого поколения.Василий Цымбал стал одним из первых в стране, кто переучился на этот тип самолетов. По распределению он попал в полк боевой истребительной ПВО на Дальнем Востоке, где и начались его приключения.Сдул с палубыЦымбал быстро оценил маневренные возможности новой машины. Также понял, какой мощной силой обладал этот истребитель.Особенно ему понравился экстренный слив топлива для уменьшения веса. Летчик быстро понял, как это можно использовать.Как-то раз он просто прошел над палубой американского авианосца, включил слив топлива — и устроил обильный керосиновый душ.В другой раз летчик пошутил уже посерьезнее."Во время одного из своих дежурств он на экстремально низкой высоте пролетел над японским авианосцем, случайно сдув японский вертолет прямо в море", — рассказывал историк Михаил Прохоров.Вторым проходом Су-27 облил японцев керосином из своих баков, а затем вернулся на базу. За этот дисциплинарный проступок летчика "сослали" в Заполярье — в небольшой гарнизон под Мурманском. Однако там он попал в еще более громкий скандал."Воспитал" норвежских разведчиковВ сентябре 1987-го над Баренцевым морем засекли патрульный самолет "Орион" ВВС Норвегии. Чтобы не допустить нарушения границ СССР натовским разведчиком, в воздух подняли истребитель Су-27, которым управлял Василий Цымбал.Советский летчик несколько раз пролетал в считаных сантиметрах над кабиной. Затем сделал несколько ложных заходов на атаку и даже сбил "Орион" с курса реактивной струей из двигателей.Но это не возымело эффекта на натовцев, продолжавших нагло вести разведку.В конце концов Цымбал задел килем винт двигателя на одном из крыльев "Ориона" — и обломки пробили фюзеляж норвежского самолета. Норвежцы решили возвращаться, однако летчик продолжил "воспитательную работу". Догнав натовский самолет, завис над ним и… слил на кабину пилотов часть топлива.Встреча с советским истребителем произвела на экипаж "Ориона" сильное впечатление. У одного из пилотов даже произошел нервный срыв.Может, это совпадение, но после инцидента над Баренцевым морем норвежские самолеты-разведчики перестали приближаться к воздушным границам Советского Союза.Разбор полетовВасилий Цымбал не стал докладывать командованию подробности инцидента. В отличие от экипажа "Ориона". После этого советскому послу в Норвегии вручили ноту протеста.О скандале сообщили министру обороны СССР — начался разбор полетов."Василий Цымбал был подвергнут за такой свой поступок несильному взысканию, ну то есть понятно, что он должен был ему подвергнуться согласно правилам полетов. Более того, были введены новые правила, которые запрещали советским летчикам такие выходки", — рассказывал историк Игорь Васильев.В результате летчика перевели служить в Крымск Краснодарского края. На борту его истребителя товарищи нарисовали маленький значок норвежского "Ориона" — в память об инциденте с натовским самолетом.Уже будучи майором ВВС, Василий Цымбал, находясь вне службы, погиб во время наводнения на реке Неберджай 27 марта 2000-го.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Среди советских асов имя Василия Цымбала стоит несколько особняком. В истории боевой авиации у него титул главного "воздушного хулигана" СССР. Что же он сделал?

Один из первых в СССР

Василий Цымбал родился в Армавире. После школы поступил в Армавирское высшее краснознаменное училище летчиков.
А окончил его в 1982-м, когда в авиационные части начали поступать новые Су-27 — многоцелевые всепогодные сверхзвуковые тяжелые истребители четвертого поколения.
Василий Цымбал стал одним из первых в стране, кто переучился на этот тип самолетов. По распределению он попал в полк боевой истребительной ПВО на Дальнем Востоке, где и начались его приключения.
Сдул с палубы

Цымбал быстро оценил маневренные возможности новой машины. Также понял, какой мощной силой обладал этот истребитель.
Особенно ему понравился экстренный слив топлива для уменьшения веса. Летчик быстро понял, как это можно использовать.
Как-то раз он просто прошел над палубой американского авианосца, включил слив топлива — и устроил обильный керосиновый душ.
В другой раз летчик пошутил уже посерьезнее.
"Во время одного из своих дежурств он на экстремально низкой высоте пролетел над японским авианосцем, случайно сдув японский вертолет прямо в море", — рассказывал историк Михаил Прохоров.
Вторым проходом Су-27 облил японцев керосином из своих баков, а затем вернулся на базу. За этот дисциплинарный проступок летчика "сослали" в Заполярье — в небольшой гарнизон под Мурманском. Однако там он попал в еще более громкий скандал.
"Воспитал" норвежских разведчиков

В сентябре 1987-го над Баренцевым морем засекли патрульный самолет "Орион" ВВС Норвегии. Чтобы не допустить нарушения границ СССР натовским разведчиком, в воздух подняли истребитель Су-27, которым управлял Василий Цымбал.
Советский летчик несколько раз пролетал в считаных сантиметрах над кабиной. Затем сделал несколько ложных заходов на атаку и даже сбил "Орион" с курса реактивной струей из двигателей.
Но это не возымело эффекта на натовцев, продолжавших нагло вести разведку.
В конце концов Цымбал задел килем винт двигателя на одном из крыльев "Ориона" — и обломки пробили фюзеляж норвежского самолета. Норвежцы решили возвращаться, однако летчик продолжил "воспитательную работу". Догнав натовский самолет, завис над ним и… слил на кабину пилотов часть топлива.
Встреча с советским истребителем произвела на экипаж "Ориона" сильное впечатление. У одного из пилотов даже произошел нервный срыв.
Может, это совпадение, но после инцидента над Баренцевым морем норвежские самолеты-разведчики перестали приближаться к воздушным границам Советского Союза.
Разбор полетов

Василий Цымбал не стал докладывать командованию подробности инцидента. В отличие от экипажа "Ориона". После этого советскому послу в Норвегии вручили ноту протеста.
О скандале сообщили министру обороны СССР — начался разбор полетов.
"Василий Цымбал был подвергнут за такой свой поступок несильному взысканию, ну то есть понятно, что он должен был ему подвергнуться согласно правилам полетов. Более того, были введены новые правила, которые запрещали советским летчикам такие выходки", — рассказывал историк Игорь Васильев.
В результате летчика перевели служить в Крымск Краснодарского края. На борту его истребителя товарищи нарисовали маленький значок норвежского "Ориона" — в память об инциденте с натовским самолетом.
Уже будучи майором ВВС, Василий Цымбал, находясь вне службы, погиб во время наводнения на реке Неберджай 27 марта 2000-го.
 
 
 
