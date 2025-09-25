https://ria.ru/20250925/tel-aviv-2044444831.html
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с пуском ракеты из Йемена, передает корреспондент РИА Новости. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован в десятках городов и населенных пунктов центральной части Израиля. Армия Израиля ранее сообщила, что зафиксировала ракетный пуск из Йемена.
