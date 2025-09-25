Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/tel-aviv-2044444831.html
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 25.09.2025
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с пуском ракеты из Йемена, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T22:57:00+03:00
2025-09-25T22:57:00+03:00
в мире
израиль
йемен
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044444285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d647d1842c42c62b548797107de1c7b.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с пуском ракеты из Йемена, передает корреспондент РИА Новости. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован в десятках городов и населенных пунктов центральной части Израиля. Армия Израиля ранее сообщила, что зафиксировала ракетный пуск из Йемена.
https://ria.ru/20250925/izrail-2044443728.html
израиль
йемен
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве в связи с пуском ракеты из Йемена
Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с пуском ракеты из Йемена, передает корреспондент РИА Новости
2025-09-25T22:57
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044444285_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d1acf31d10e6a8ddc209876167365a4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, йемен, тель-авив
В мире, Израиль, Йемен, Тель-Авив
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги из-за пуска ракет из Йемена

Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с пуском ракеты из Йемена, передает корреспондент РИА Новости.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован в десятках городов и населенных пунктов центральной части Израиля.
Армия Израиля ранее сообщила, что зафиксировала ракетный пуск из Йемена.
Фейсал бен Фархан Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Саудовской Аравии назвали условие для восстановления отношений с Израилем
Вчера, 22:43
 
В миреИзраильЙеменТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала