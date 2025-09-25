https://ria.ru/20250925/tatarstan-2044276931.html

Многодетные смогут получать деньги вместо земельных участков в Татарстане

Многодетные смогут получать деньги вместо земельных участков в Татарстане

КАЗАНЬ, 25 сен – РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана на заседании приняли изменения в республиканский земельный кодекс, позволяющие многодетным семьям вместо положенных им земельных участков получать с их согласия денежные выплаты, сообщает пресс-служба парламента. "Сегодня на заседании Государственного Совета в первом чтении и в целом принят законопроект, предусматривающий внесение изменений в действующий республиканский земельный кодекс", - говорится в сообщении. Министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин подчеркнул, что ситуация, сложившаяся в республике в сфере предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, показывает необходимость расширения вариантов улучшения жилищных условий многодетных семей. "В настоящее время в отдельных муниципалитетах существует проблема, связанная с нехваткой земельных участков для предоставления многодетным семьям. На учете в органах местного самоуправления состоит 27,6 тысячи многодетных семей, необеспеченных земельными участками. Наиболее сложная ситуация в Казани и Набережных Челнах, в указанных городских округах наибольшее количество многодетных семей, необеспеченных земельными участками: в Казани - 8,5 тысячи, в Набережных Челнах - 5,3 тысячи", - сказал министр. Законопроектом предлагается установить, что многодетным семьям, которые постоянно живут в Казани или Набережных Челнах и имеют право бесплатно получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), садоводства или огородничества для собственных нужд, предлагается дать возможность вместо участка с их согласия получить денежную выплату. "Принятие закона позволит многодетным семьям направить полученные средства на улучшение жилищных условий, что снизит социальную напряженность", - подчеркнул Аглиуллин.

