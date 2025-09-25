Рейтинг@Mail.ru
Адвокат журналистки "Дождя"* рассказал подробности ее розыска
04:44 25.09.2025 (обновлено: 12:46 25.09.2025)
Адвокат журналистки "Дождя"* рассказал подробности ее розыска
Адвокат журналистки "Дождя"* рассказал подробности ее розыска - РИА Новости, 25.09.2025
Адвокат журналистки "Дождя"* рассказал подробности ее розыска
Заочно арестованная ведущая телеканала "Дождь"* Юлия Таратута** не знает, что находится в розыске по делу о нарушении обязанностей иноагента, говорится в... РИА Новости, 25.09.2025
происшествия
москва
россия
московский городской суд
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Заочно арестованная ведущая телеканала "Дождь"* Юлия Таратута** не знает, что находится в розыске по делу о нарушении обязанностей иноагента, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Таратуте** предъявлено заочно обвинение и постановление суда о привлечении к административной ответственности также вынесено заочно, и поэтому Таратута** не знает о том, что ее разыскивают. Каких-либо сведений об извещении органами предварительного следствия подзащитной не имеется", - указывал ее адвокат в жалобе на заочный арест, сообщается в материалах. В этой связи защита просила отменить заочный арест журналистки, но Мосгорсуд отклонил жалобу. Перовский суд Москвы в августе заочно арестовал Таратуту**. Как сообщала прокуратура Москвы, ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные или исправительные работы, самое строгое наказание - два года лишения свободы. Уголовное дело уже направлено в суд, оно будет рассмотрено заочно. Таратута** объявлена в международный розыск. По данным правоохранителей, Таратута** дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако с января 2024 по январь 2025 года, находясь за пределами РФ, она вновь не представила в уполномоченный орган необходимые по законодательству сведения.* Признан СМИ-иноагентом.** Признана иноагентом в РФ.
москва
россия
происшествия, москва, россия, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Московский городской суд
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Заочно арестованная ведущая телеканала "Дождь"* Юлия Таратута** не знает, что находится в розыске по делу о нарушении обязанностей иноагента, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Таратуте** предъявлено заочно обвинение и постановление суда о привлечении к административной ответственности также вынесено заочно, и поэтому Таратута** не знает о том, что ее разыскивают. Каких-либо сведений об извещении органами предварительного следствия подзащитной не имеется", - указывал ее адвокат в жалобе на заочный арест, сообщается в материалах.
В этой связи защита просила отменить заочный арест журналистки, но Мосгорсуд отклонил жалобу.
Перовский суд Москвы в августе заочно арестовал Таратуту**.
Как сообщала прокуратура Москвы, ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные или исправительные работы, самое строгое наказание - два года лишения свободы.
Уголовное дело уже направлено в суд, оно будет рассмотрено заочно. Таратута** объявлена в международный розыск.
По данным правоохранителей, Таратута** дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако с января 2024 по январь 2025 года, находясь за пределами РФ, она вновь не представила в уполномоченный орган необходимые по законодательству сведения.
* Признан СМИ-иноагентом.
** Признана иноагентом в РФ.
Происшествия
 
 
