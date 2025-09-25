Рейтинг@Mail.ru
Московская область произвела 94,4 тысячи тонн сыра
Новости Подмосковья
 
17:50 25.09.2025
Московская область произвела 94,4 тысячи тонн сыра
Московская область выпустила 94,4 тысячи тонн сыра за январь-июль 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Московская область выпустила 94,4 тысячи тонн сыра за январь-июль 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Объем экспорта сыров и творога за указанный период вырос на 22% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг 19,8 тысячи тонн. В 2024 году было произведено 173,6 тысячи тонн, а экспорт сыров, творога и кисломолочной продукции из региона составил 75,4 тысячи тонн, что на 12% больше, чем в 2023 году. Поставки сыров показали особенно значительный рост — увеличение на 21,4% в 2024 году. Устойчивые позиции Московской области на внутреннем и внешнем рынках свидетельствуют о конкурентоспособности местных производителей.
московская область (подмосковье)
Московская область произвела 94,4 тысячи тонн сыра

Московская область произвела 94,4 тысячи тонн сыра за январь-июль 2025 года

Производство сыра. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Московская область выпустила 94,4 тысячи тонн сыра за январь-июль 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Объем экспорта сыров и творога за указанный период вырос на 22% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг 19,8 тысячи тонн.
В 2024 году было произведено 173,6 тысячи тонн, а экспорт сыров, творога и кисломолочной продукции из региона составил 75,4 тысячи тонн, что на 12% больше, чем в 2023 году. Поставки сыров показали особенно значительный рост — увеличение на 21,4% в 2024 году.
Устойчивые позиции Московской области на внутреннем и внешнем рынках свидетельствуют о конкурентоспособности местных производителей.
