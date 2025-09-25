https://ria.ru/20250925/syr-2044372795.html

Московская область произвела 94,4 тысячи тонн сыра

Московская область произвела 94,4 тысячи тонн сыра - РИА Новости, 25.09.2025

Московская область произвела 94,4 тысячи тонн сыра

Московская область выпустила 94,4 тысячи тонн сыра за январь-июль 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T17:50:00+03:00

2025-09-25T17:50:00+03:00

2025-09-25T17:50:00+03:00

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100523/82/1005238261_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_aeba610a92d6a38e85a23ad1c3c27544.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Московская область выпустила 94,4 тысячи тонн сыра за январь-июль 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Объем экспорта сыров и творога за указанный период вырос на 22% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг 19,8 тысячи тонн. В 2024 году было произведено 173,6 тысячи тонн, а экспорт сыров, творога и кисломолочной продукции из региона составил 75,4 тысячи тонн, что на 12% больше, чем в 2023 году. Поставки сыров показали особенно значительный рост — увеличение на 21,4% в 2024 году. Устойчивые позиции Московской области на внутреннем и внешнем рынках свидетельствуют о конкурентоспособности местных производителей.

https://ria.ru/20250925/dorogi-2044312451.html

https://ria.ru/20250925/oae-2044263945.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская область (подмосковье)