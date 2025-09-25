https://ria.ru/20250925/svo-2044312724.html
ВС России в 2025 году освободили более 4714 квадратных километров
ВС России в 2025 году освободили более 4714 квадратных километров - РИА Новости, 25.09.2025
ВС России в 2025 году освободили более 4714 квадратных километров
Вооруженные силы РФ в 2025 году в ходе СВО освободили более 4714 квадратных километров, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T15:33:00+03:00
2025-09-25T15:33:00+03:00
2025-09-25T15:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013932478_0:0:1157:651_1920x0_80_0_0_77fa26eb11e5ca24c3639f5164363b2d.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в 2025 году в ходе СВО освободили более 4714 квадратных километров, сообщило Минобороны РФ в четверг."Подразделения группировок войск Вооруженных сил РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4714 квадратных километров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250925/vsu-2044198111.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013932478_89:0:1092:752_1920x0_80_0_0_8e7def5bf671c44c8d8cf97c11804be6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ
ВС России в 2025 году освободили более 4714 квадратных километров
МО: ВС РФ в 2025 году в ходе СВО освободили более 4714 квадратных километров