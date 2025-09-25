https://ria.ru/20250925/svo-2044312724.html

ВС России в 2025 году освободили более 4714 квадратных километров

ВС России в 2025 году освободили более 4714 квадратных километров - РИА Новости, 25.09.2025

ВС России в 2025 году освободили более 4714 квадратных километров

Вооруженные силы РФ в 2025 году в ходе СВО освободили более 4714 квадратных километров, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T15:33:00+03:00

2025-09-25T15:33:00+03:00

2025-09-25T15:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013932478_0:0:1157:651_1920x0_80_0_0_77fa26eb11e5ca24c3639f5164363b2d.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в 2025 году в ходе СВО освободили более 4714 квадратных километров, сообщило Минобороны РФ в четверг."Подразделения группировок войск Вооруженных сил РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4714 квадратных километров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250925/vsu-2044198111.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы рф