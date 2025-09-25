Рейтинг@Mail.ru
ВС России в 2025 году освободили более 4714 квадратных километров
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 25.09.2025
ВС России в 2025 году освободили более 4714 квадратных километров
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в 2025 году в ходе СВО освободили более 4714 квадратных километров, сообщило Минобороны РФ в четверг."Подразделения группировок войск Вооруженных сил РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4714 квадратных километров", - говорится в сообщении.
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в 2025 году в ходе СВО освободили более 4714 квадратных километров, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"Подразделения группировок войск Вооруженных сил РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4714 квадратных километров", - говорится в сообщении.
ВС России нанесли удар по крупному гарнизону ВСУ в Черниговской области
Специальная военная операция на Украине
 
 
