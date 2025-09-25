https://ria.ru/20250925/svo-2044294252.html

Брянская епархия доставила продукты бойцам СВО

Брянская епархия доставила продукты бойцам СВО

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Священник Брянской епархии доставил участвующим в спецоперации российским бойцам группировки войск "Север" гуманитарную посылку с продуктами, сообщили в пресс-службе епархии. Отмечается, что военный священник епархии, настоятель храма во имя священномученика протодиакона Серафима Брянского деревни Антоновка иерей Николай Евдокимов посетил одно из подразделений группировки "Север". "В расположение подразделения была доставлена гуманитарная помощь: продукты питания, свежие овощи, солдатские молитвословы, православные шевроны и походные иконостасы", – говорится в сообщении. По данным епархии, отец Николай ответил на все вопросы бойцов, уделил внимание каждому, кто нуждался в личной беседе, а также совершил их исповедь и причастие. Роль военного священника состоит в поддержании боевого духа солдат, успешной их адаптации к стрессовым условиям и сохранению высокой боевой готовности, подчеркнули в пресс-службе.

