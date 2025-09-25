https://ria.ru/20250925/svo-2044273608.html

Орловские единороссы направят бойцам СВО маскировочные сети и продукты

2025-09-25T13:08:00+03:00

надежные люди

единая россия

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830482_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_23a0fb7ac705a108acab7cd604eadc19.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Орловское отделение партии "Единая Россия" отправит российским бойцам спецоперации маскировочные сети, продукты и одежду, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. "Орловские единороссы готовят к отправке очередной гуманитарный груз бойцам спецоперации. В его состав войдут маскировочные сети, продукты питания длительного хранения, утепленная одежда, крепежный инструмент и многое другое", – говорится в сообщении. Отмечается, что сопровождать гуманитарный конвой будет заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов, руководитель штаба общественной поддержки "Единой России" Михаил Вдовин. Помощь в сборе грузов оказывают депутатский корпус партии, общественные организации и жители региона. "Сегодня посетил волонтерскую группу "Помощь нашим". Они не покладая рук шьют подушки, одеяла и многое другое. Все произведенное женщинами отправляется на передовую и в госпитали. Они просили оказать поддержку в приобретении синтепона, у кого есть такая возможность – помогите", – отметил Вдовин, слова которого приводятся в сообщении.

2025

единая россия, сво