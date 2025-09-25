https://ria.ru/20250925/svo-2044262824.html
Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции
Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 25.09.2025
Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции
Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение живой силе и технике 10 украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял более 530... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение живой силе и технике 10 украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял более 530 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Красный Лиман, Новопавловка, Родинское и Торское в Донецкой Народной Республике."Потери украинских вооруженных формирований составили более 530 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 пикапов и три артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.
