Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции

25.09.2025

Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции

Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение живой силе и технике 10 украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял более 530... РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение живой силе и технике 10 украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял более 530 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Красный Лиман, Новопавловка, Родинское и Торское в Донецкой Народной Республике."Потери украинских вооруженных формирований составили более 530 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 пикапов и три артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.

