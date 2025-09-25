https://ria.ru/20250925/svo-2044261666.html
ВСУ за сутки потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Севера"
2025-09-25T12:28:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Храповщина и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бочково и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.
