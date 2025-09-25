https://ria.ru/20250925/svo-2044261666.html

ВСУ за сутки потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 25.09.2025

ВСУ за сутки потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T12:28:00+03:00

2025-09-25T12:28:00+03:00

2025-09-25T12:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

спецоперация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100448_0:374:2976:2048_1920x0_80_0_0_4680b7b01b903424518064def5dff7b1.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Храповщина и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бочково и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250925/svo-2044261312.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация