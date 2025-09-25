Рейтинг@Mail.ru
США надеются на прорыв в мирном процессе в секторе Газа - РИА Новости, 25.09.2025
05:43 25.09.2025
США надеются на прорыв в мирном процессе в секторе Газа
в мире
сша
израиль
стив уиткофф
дональд трамп
исраэль кац
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты надеются, что смогут объявить о прорыве в мирном процессе в секторе Газа в ближайшем будущем, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Ранее портал Axios сообщил, что вторник президент США Дональд Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран план из 21 пункта по прекращению конфликта в секторе Газа. "Мы надеемся — и, я бы сказал, даже уверены — что в ближайшие дни сможем объявить о каком-то прорыве", — сказал Уиткофф на саммите "Конкордия". Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского анклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев.
в мире, сша, израиль, стив уиткофф, дональд трамп, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Израиль, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Исраэль Кац, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты надеются, что смогут объявить о прорыве в мирном процессе в секторе Газа в ближайшем будущем, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Ранее портал Axios сообщил, что вторник президент США Дональд Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран план из 21 пункта по прекращению конфликта в секторе Газа.
"Мы надеемся — и, я бы сказал, даже уверены — что в ближайшие дни сможем объявить о каком-то прорыве", — сказал Уиткофф на саммите "Конкордия".
Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".
При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского анклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев.
