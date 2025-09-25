https://ria.ru/20250925/ssha-2044182516.html

США надеются на прорыв в мирном процессе в секторе Газа

США надеются на прорыв в мирном процессе в секторе Газа - РИА Новости, 25.09.2025

США надеются на прорыв в мирном процессе в секторе Газа

Соединенные Штаты надеются, что смогут объявить о прорыве в мирном процессе в секторе Газа в ближайшем будущем, заявил спецпосланник президента США Стив... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T05:43:00+03:00

2025-09-25T05:43:00+03:00

2025-09-25T05:43:00+03:00

в мире

сша

израиль

стив уиткофф

дональд трамп

исраэль кац

хамас

обострение палестино-израильского конфликта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg

ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты надеются, что смогут объявить о прорыве в мирном процессе в секторе Газа в ближайшем будущем, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Ранее портал Axios сообщил, что вторник президент США Дональд Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран план из 21 пункта по прекращению конфликта в секторе Газа. "Мы надеемся — и, я бы сказал, даже уверены — что в ближайшие дни сможем объявить о каком-то прорыве", — сказал Уиткофф на саммите "Конкордия". Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского анклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев.

https://ria.ru/20250925/gaza-2044173193.html

https://ria.ru/20250924/gaza-2044105953.html

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, стив уиткофф, дональд трамп, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта