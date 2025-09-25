Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 25.09.2025
Минобороны рассказало об освобождении Сумской и Днепропетровской областей
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
днепропетровская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские Вооружённые Силы освободили в 2025 году более 223 квадратных километров в Сумской области и более 175 - в Днепропетровской, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировок войск Вооруженные Силы РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили ... в Сумской области свыше 223 квадратных километров, в Днепропетровской области более 175 квадратных километров", - говорится в сообщении.
сумская область, россия, днепропетровская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Днепропетровская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские Вооружённые Силы освободили в 2025 году более 223 квадратных километров в Сумской области и более 175 - в Днепропетровской, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировок войск Вооруженные Силы РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили ... в Сумской области свыше 223 квадратных километров, в Днепропетровской области более 175 квадратных километров", - говорится в сообщении.
