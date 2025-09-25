https://ria.ru/20250925/spetsoperatsiya-2044314669.html

Минобороны рассказало об освобождении Сумской и Днепропетровской областей

Минобороны рассказало об освобождении Сумской и Днепропетровской областей

Российские Вооружённые Силы освободили в 2025 году более 223 квадратных километров в Сумской области и более 175 - в Днепропетровской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские Вооружённые Силы освободили в 2025 году более 223 квадратных километров в Сумской области и более 175 - в Днепропетровской, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировок войск Вооруженные Силы РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили ... в Сумской области свыше 223 квадратных километров, в Днепропетровской области более 175 квадратных километров", - говорится в сообщении.

