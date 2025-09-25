Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили 15 безэкипажных катеров ВСУ за сутки - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 25.09.2025 (обновлено: 13:35 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/spetsoperatsiya-2044266217.html
Российские военные уничтожили 15 безэкипажных катеров ВСУ за сутки
Российские военные уничтожили 15 безэкипажных катеров ВСУ за сутки - РИА Новости, 25.09.2025
Российские военные уничтожили 15 безэкипажных катеров ВСУ за сутки
Российские моряки уничтожили в Черном море 18 украинских катеров, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T12:38:00+03:00
2025-09-25T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
черноморский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/03/1526470348_0:102:3214:1910_1920x0_80_0_0_6f84b796ab15ece0396b56827ec96519.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские моряки уничтожили в Черном море 18 украинских катеров, сообщило Минобороны."Силами и средствами Черноморского флота уничтожены три катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров", — говорится в сводке.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам хранения и запуска дронов и пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 142 районах.На полевом аэродроме уничтожены два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22. При ударе по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ потеряли пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65.Силы ПВО, в свою очередь, сбили за сутки три управляемые авиабомбы и 178 беспилотников самолетного типа.Потери ВСУ за все время специальной военной операции составили:
https://ria.ru/20250924/obstanovka-2043812193.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/03/1526470348_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_33ecf30439da4aa805cc95bc00ceb493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), черноморский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черноморский флот ВМФ России
Российские военные уничтожили 15 безэкипажных катеров ВСУ за сутки

Минобороны: Черноморский флот уничтожил три катера ВСУ и 15 БЭК

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 "Аллигатор"
Вертолет Ка-52 Аллигатор - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские моряки уничтожили в Черном море 18 украинских катеров, сообщило Минобороны.
"Силами и средствами Черноморского флота уничтожены три катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров", — говорится в сводке.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Движение по всему фронту". Где может обрушиться оборона ВСУ
24 сентября, 08:00
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам хранения и запуска дронов и пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 142 районах.
На полевом аэродроме уничтожены два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22. При ударе по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ потеряли пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65.
Силы ПВО, в свою очередь, сбили за сутки три управляемые авиабомбы и 178 беспилотников самолетного типа.
Потери ВСУ за все время специальной военной операции составили:
  • 667 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 86 623 дрона;
  • 631 зенитный ракетный комплекс;
  • 25 246 танков и других боевых бронемашин;
  • 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 29 921 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 42 602 военных автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Черноморский флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала