https://ria.ru/20250925/spetsoperatsiya-2044266217.html

Российские военные уничтожили 15 безэкипажных катеров ВСУ за сутки

2025-09-25T12:38:00+03:00

2025-09-25T12:38:00+03:00

2025-09-25T13:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

черноморский флот вмф россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/03/1526470348_0:102:3214:1910_1920x0_80_0_0_6f84b796ab15ece0396b56827ec96519.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские моряки уничтожили в Черном море 18 украинских катеров, сообщило Минобороны."Силами и средствами Черноморского флота уничтожены три катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров", — говорится в сводке.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам хранения и запуска дронов и пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 142 районах.На полевом аэродроме уничтожены два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22. При ударе по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ потеряли пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65.Силы ПВО, в свою очередь, сбили за сутки три управляемые авиабомбы и 178 беспилотников самолетного типа.Потери ВСУ за все время специальной военной операции составили:

2025

Ольга Фомченкова

