Российские военные уничтожили 15 безэкипажных катеров ВСУ за сутки

Минобороны: Черноморский флот уничтожил три катера ВСУ и 15 БЭК
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские моряки уничтожили в Черном море 18 украинских катеров, сообщило Минобороны.
"Силами и средствами Черноморского флота уничтожены три катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров", — говорится в сводке.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам хранения и запуска дронов и пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 142 районах.
На полевом аэродроме уничтожены два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22. При ударе по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ потеряли пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65.
Силы ПВО, в свою очередь, сбили за сутки три управляемые авиабомбы и 178 беспилотников самолетного типа.
Потери ВСУ за все время специальной военной операции составили:
- 667 самолетов;
- 283 вертолета;
- 86 623 дрона;
- 631 зенитный ракетный комплекс;
- 25 246 танков и других боевых бронемашин;
- 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня;
- 29 921 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 42 602 военных автомобилей.
