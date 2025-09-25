Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили подземный штаб полигона ВСУ Гончаровский
06:53 25.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:53 25.09.2025
Российские военные уничтожили подземный штаб полигона ВСУ Гончаровский
Российские военные уничтожили подземный штаб полигона ВСУ Гончаровский - РИА Новости, 25.09.2025
Российские военные уничтожили подземный штаб полигона ВСУ Гончаровский
Подземный штаб украинского полигона Гончаровский в Черниговской области, а также располагавшиеся там ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия... РИА Новости, 25.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
черниговская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подземный штаб украинского полигона Гончаровский в Черниговской области, а также располагавшиеся там ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия уничтожены, потери ВСУ составили до 300 человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Как уточнил собеседник агентства, по полигону был нанесен ракетный удар. "Уточненные потери противника составили до 300 человек мобилизованного личного состава 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 111-й отдельной бригады территориальной обороны и 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", - подчеркнули в силовых структурах. Там также заявили, что уничтожен заглубленный штаб полигона, ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия.
черниговская область
Черниговская область, Вооруженные силы Украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черниговская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили подземный штаб полигона ВСУ Гончаровский

ВСУ потеряли до 300 человек на полигоне Гончаровский в Черниговской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подземный штаб украинского полигона Гончаровский в Черниговской области, а также располагавшиеся там ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия уничтожены, потери ВСУ составили до 300 человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Как уточнил собеседник агентства, по полигону был нанесен ракетный удар.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Погибает целое поколение". На Западе раскрыли плачевное положение Украины
24 сентября, 17:34
"Уточненные потери противника составили до 300 человек мобилизованного личного состава 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 111-й отдельной бригады территориальной обороны и 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", - подчеркнули в силовых структурах.
Там также заявили, что уничтожен заглубленный штаб полигона, ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
