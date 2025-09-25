https://ria.ru/20250925/spetsoperatsiya-2044185912.html
Российские военные уничтожили подземный штаб полигона ВСУ Гончаровский
Российские военные уничтожили подземный штаб полигона ВСУ Гончаровский - РИА Новости, 25.09.2025
Российские военные уничтожили подземный штаб полигона ВСУ Гончаровский
Подземный штаб украинского полигона Гончаровский в Черниговской области, а также располагавшиеся там ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подземный штаб украинского полигона Гончаровский в Черниговской области, а также располагавшиеся там ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия уничтожены, потери ВСУ составили до 300 человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Как уточнил собеседник агентства, по полигону был нанесен ракетный удар. "Уточненные потери противника составили до 300 человек мобилизованного личного состава 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 111-й отдельной бригады территориальной обороны и 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", - подчеркнули в силовых структурах. Там также заявили, что уничтожен заглубленный штаб полигона, ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия.
черниговская область
Российские военные уничтожили подземный штаб полигона ВСУ Гончаровский
ВСУ потеряли до 300 человек на полигоне Гончаровский в Черниговской области
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подземный штаб украинского полигона Гончаровский в Черниговской области, а также располагавшиеся там ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия уничтожены, потери ВСУ составили до 300 человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Как уточнил собеседник агентства, по полигону был нанесен ракетный удар.
"Уточненные потери противника составили до 300 человек мобилизованного личного состава 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 111-й отдельной бригады территориальной обороны и 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", - подчеркнули в силовых структурах.
Там также заявили, что уничтожен заглубленный штаб полигона, ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия.