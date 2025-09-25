https://ria.ru/20250925/spetsoperatsiya-2044184824.html
ВСУ провели семь неудачных контратак в Сумской области
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Семь контратак штурмовиков ВСУ в районе населенных пунктов Алексеевка, Варачино и Кондратовка в Сумской области оказались безуспешными, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник провел семь контратак штурмовыми группами 225-го отдельного штурмового полка, усиленными личным составом 158-й отдельной механизированной бригады: пять в районе Алексеевки и по одной в районе Варачино и Кондратовки. Успеха не имел", - сказал собеседник агентства.
