ВСУ отступили от Синельниково в Харьковской области

ВСУ отступили от Синельниково в Харьковской области

2025-09-25T06:36:00+03:00

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Контратака спецроты 57-й бригады ВСУ к западу от населенного пункта Синельниково в Харьковской области оказалась безрезультатной, боевики отступили с потерями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В лесу западнее Синельниково враг силами спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады провел одну контратаку, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.

