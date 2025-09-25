https://ria.ru/20250925/spetsoperatsiya-2044184639.html
ВСУ отступили от Синельниково в Харьковской области
ВСУ отступили от Синельниково в Харьковской области - РИА Новости, 25.09.2025
ВСУ отступили от Синельниково в Харьковской области
Контратака спецроты 57-й бригады ВСУ к западу от населенного пункта Синельниково в Харьковской области оказалась безрезультатной, боевики отступили с потерями,... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T06:36:00+03:00
2025-09-25T06:36:00+03:00
2025-09-25T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679680_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_77b2d5a7611250c0b14e6431ec5dc8de.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Контратака спецроты 57-й бригады ВСУ к западу от населенного пункта Синельниково в Харьковской области оказалась безрезультатной, боевики отступили с потерями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В лесу западнее Синельниково враг силами спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады провел одну контратаку, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679680_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_5d31a46a75246dc194533c6d8f997965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ отступили от Синельниково в Харьковской области
Контратака спецроты 57-й бригады ВСУ в Харьковской области провалилась