Спартакиаду пенсионеров России проведут в Тюмени

Спартакиаду пенсионеров России проведут в Тюмени - РИА Новости, 25.09.2025

Спартакиаду пенсионеров России проведут в Тюмени

Спартакиада пенсионеров России в этом году пройдет в Тюменской области, регион готовится принять 639 спортсменов из 78 регионов, а Белоруссии, Казахстана,... РИА Новости, 25.09.2025

ТЮМЕНЬ, 25 сен – РИА Новости. Спартакиада пенсионеров России в этом году пройдет в Тюменской области, регион готовится принять 639 спортсменов из 78 регионов, а Белоруссии, Казахстана, Финляндии и Австралии, сообщается на сайте регионального правительства. "В спартакиаде примут участие 639 спортсменов из 78 регионов и четырех стран — Республики Беларусь, Австралии, Казахстана и Финляндии. У Тюменской области богатый опыт проведения соревнований самого высокого, в том числе российского и международного уровня. Уверен, что предстоящее событие станет настоящим праздником. По крайней мере, мы приложим к этому все усилия", - цитирует слова замгубернатора Алексее Райдера информцентр. Отмечается, что подготовка к масштабному спортивному событию на финишной прямой - заключительное заседание оргкомитета под председательством Райдера с участием по видеоконференции представителей Минспорта России и Союза пенсионеров России в правительстве области прошло на текущей неделе. Спартакиада пенсионеров проходит в десятый раз. С 30 сентября по 5 октября ее участники будут соревноваться по семи видам спорта, также запланированы состязания по волейболу между сборной Тюменской области и сборной командой регионов-участников. Каждый соревновательный день спортсмены будут начинать с утренней зарядки.

