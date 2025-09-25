https://ria.ru/20250925/sovfedja-2044174526.html
В Совфеде рассказали, как самозанятые могут повысить пенсию
В Совфеде рассказали, как самозанятые могут повысить пенсию
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Самозанятые в России могут увеличить свою будущую пенсию через добровольные страховые взносы в Соцфонд, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "В России самозанятые могут повысить свою пенсию в первую очередь через добровольные страховые взносы в Социальный фонд России (СФР). Самозанятые не обязаны платить обязательные пенсионные взносы, но могут зарегистрироваться в СФР и вносить ежегодные добровольные платежи. Это можно сделать, например, через приложение "Мой налог", - сказала Епифанова. Сенатор отметила, что минимальная сумма взноса в 2025 году составляет около 59 тысяч рублей, это даёт один год страхового стажа и почти один пенсионный коэффициент. "Внести добровольные взносы можно до 31 декабря текущего года, при этом уплатить взносы за прошедший период невозможно", - добавила парламентарий.
