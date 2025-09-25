https://ria.ru/20250925/sotrudnichestvo-2044390817.html

Иракский эксперт оценил сотрудничество с Россией в области мирного атома

Иракский эксперт оценил сотрудничество с Россией в области мирного атома - РИА Новости, 25.09.2025

Иракский эксперт оценил сотрудничество с Россией в области мирного атома

Сотрудничество России и Ирака в области мирного атома имеет значительные преимущества для иракской стороны, поделился мнением в интервью РИА Новости иракский... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T18:34:00+03:00

2025-09-25T18:34:00+03:00

2025-09-25T18:34:00+03:00

в мире

россия

ирак

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147406/49/1474064936_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_128d0ef2f8b3d38556dd2c218b40aadb.jpg

БАГДАД, 25 сен – РИА Новости. Сотрудничество России и Ирака в области мирного атома имеет значительные преимущества для иракской стороны, поделился мнением в интервью РИА Новости иракский эксперт по энергетике Говинд Шервани. "Контракты с Россией в области мирной ядерной энергетики имеют свои преимущества, особенно учитывая, что Россия является одной из первых стран, добившихся прогресса как в гражданской, так и в военной ядерной энергетике, и мы, безусловно, можем извлечь из этого большую пользу", - считает Шервани. Собеседник агентства отметил, что для достижения любых целей Ирака в области ядерной энергетики в первую очередь потребуется помощь иностранных специалистов, особенно со стороны России, которая, по его словам, достигла значительных успехов в этой области. "Это, безусловно, требует передового и эффективного управления. По моему мнению, в настоящее время сложно найти квалифицированных специалистов для управления такими объектами, но мы можем привлечь иностранных и иракских специалистов, ранее работавших на иракских реакторах, которые были разрушены в ходе прошлых войн", - полагает Шервани. Ранее российская государственная корпорация "Росатом" сообщила о подготовке межправительственного соглашения между Россией и Ираком о сотрудничестве в области мирного использования энергии. Об этом говорится в годовом отчете "Росатома" за 2024 год, в котором указано, что сотрудничество между Россией и Ираком включает разработку конкретных проектов в области мирного использования ядерной энергии. Согласно отчету, с Комиссией по атомной энергии Ирака был подписан рамочный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание совместной рабочей группы для изучения конкретных проектов и подготовки нового межправительственного соглашения в области мирного использования ядерной энергии.

https://ria.ru/20250925/rossiya-2044349995.html

https://ria.ru/20250925/belorussiya-2044356169.html

россия

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, ирак, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"