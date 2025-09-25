Иракский эксперт оценил сотрудничество с Россией в области мирного атома
Шервани: сотрудничество с Россией в области мирного атома полезно для Ирака
Атомная электростанция. Архивное фото
БАГДАД, 25 сен – РИА Новости. Сотрудничество России и Ирака в области мирного атома имеет значительные преимущества для иракской стороны, поделился мнением в интервью РИА Новости иракский эксперт по энергетике Говинд Шервани.
"Контракты с Россией в области мирной ядерной энергетики имеют свои преимущества, особенно учитывая, что Россия является одной из первых стран, добившихся прогресса как в гражданской, так и в военной ядерной энергетике, и мы, безусловно, можем извлечь из этого большую пользу", - считает Шервани.
Собеседник агентства отметил, что для достижения любых целей Ирака в области ядерной энергетики в первую очередь потребуется помощь иностранных специалистов, особенно со стороны России, которая, по его словам, достигла значительных успехов в этой области.
"Это, безусловно, требует передового и эффективного управления. По моему мнению, в настоящее время сложно найти квалифицированных специалистов для управления такими объектами, но мы можем привлечь иностранных и иракских специалистов, ранее работавших на иракских реакторах, которые были разрушены в ходе прошлых войн", - полагает Шервани.
Ранее российская государственная корпорация "Росатом" сообщила о подготовке межправительственного соглашения между Россией и Ираком о сотрудничестве в области мирного использования энергии. Об этом говорится в годовом отчете "Росатома" за 2024 год, в котором указано, что сотрудничество между Россией и Ираком включает разработку конкретных проектов в области мирного использования ядерной энергии. Согласно отчету, с Комиссией по атомной энергии Ирака был подписан рамочный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание совместной рабочей группы для изучения конкретных проектов и подготовки нового межправительственного соглашения в области мирного использования ядерной энергии.