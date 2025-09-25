Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали Казахстан близким партнером России
12:16 25.09.2025
В Кремле назвали Казахстан близким партнером России
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Казахстан является очень близким партнером России, а торгово-экономическое сотрудничество двух стран многогранное. "Казахстан - это наш очень близкий партнер, и торгово-экономическое сотрудничество очень многогранное", - сказал Песков журналистам.
россия, казахстан, дмитрий песков
Россия, Казахстан, Дмитрий Песков
Флаги Казахстана и России. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Казахстан является очень близким партнером России, а торгово-экономическое сотрудничество двух стран многогранное.
"Казахстан - это наш очень близкий партнер, и торгово-экономическое сотрудничество очень многогранное", - сказал Песков журналистам.
