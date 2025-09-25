https://ria.ru/20250925/sotrudnichestvo-2044255028.html

В Кремле назвали Казахстан близким партнером России

В Кремле назвали Казахстан близким партнером России - РИА Новости, 25.09.2025

В Кремле назвали Казахстан близким партнером России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Казахстан является очень близким партнером России, а торгово-экономическое сотрудничество двух стран... РИА Новости, 25.09.2025

россия

казахстан

дмитрий песков

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Казахстан является очень близким партнером России, а торгово-экономическое сотрудничество двух стран многогранное. "Казахстан - это наш очень близкий партнер, и торгово-экономическое сотрудничество очень многогранное", - сказал Песков журналистам.

россия

казахстан

2025

россия, казахстан, дмитрий песков