В Кремле назвали Казахстан близким партнером России
В Кремле назвали Казахстан близким партнером России - РИА Новости, 25.09.2025
В Кремле назвали Казахстан близким партнером России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Казахстан является очень близким партнером России, а торгово-экономическое сотрудничество двух стран... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Казахстан является очень близким партнером России, а торгово-экономическое сотрудничество двух стран многогранное. "Казахстан - это наш очень близкий партнер, и торгово-экономическое сотрудничество очень многогранное", - сказал Песков журналистам.
