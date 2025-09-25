https://ria.ru/20250925/solntsev-2044274381.html

Губернатор Оренбуржья Солнцев стал наставником Героя России Виселкова

УФА, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев стал наставником финалиста региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья" - Героя России Александра Виселкова, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня я стал наставником финалиста нашей региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья" Александра Виселкова. Александр – Герой России, кадровый военнослужащий. Даже сегодня боец находится на СВО. Поприветствовал по видеосвязи коллегу, уже смело можно так говорить. Нам предстоит долгое общение. Планирую поделиться с героем своим профессиональным опытом. Как только мужчина вернётся домой, приступим к очному обучению", - сообщил Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. Губернатор региона рассказал, что у других 32 финалистов очное обучение уже началось. "Сегодня за каждым из них закреплён наставник. Это мои заместители, министры, главы муниципалитетов. Для ветеранов СВО, которые успешно прошли отбор, составлена программа профессиональной переподготовки по теме государственного и муниципального управления. Будет несколько очных модулей. Всё обучение рассчитано на год. Желаю удачи каждому ветерану-финалисту, уверен, все получат бесценный опыт и применят в своей дальнейшей работе!", - добавил Солнцев. В пресс-службе правительства Оренбургской области рассказали, что в Оренбурге прошел День наставника кадрового проекта "Герои Оренбуржья". Мероприятие объединило участников проекта, их наставников и доверенных лиц для обсуждения дальнейшего взаимодействия и организации стажировок. "Проект "Герои Оренбуржья" успешно реализуется в регионе с 14 февраля и является аналогом федеральной программы "Время героев". Его основная цель — подготовка высококвалифицированных специалистов из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях региона. Образовательная программа включает управленческий и командообразующий блоки", - следует из релиза. В настоящее время 33 оренбуржца проходят образовательную программу. После этапа онлайн-обучения с 22 сентября по 2 октября для них организован очный модуль. Завершающим этапом программы станет назначение и трудоустройство финалистов, которые смогут применить полученные знания и опыт на благо развития Оренбургской области, говорится в сообщении.

