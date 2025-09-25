https://ria.ru/20250925/smi-2044175940.html

СМИ раскрыли, как в ЕС отнеслись к смене риторики Трампа по Украине

Европейские и украинские чиновники в частном порядке отнеслись более осторожно к смене риторики президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине, РИА Новости, 25.09.2025

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий песков

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Европейские и украинские чиновники в частном порядке отнеслись более осторожно к смене риторики президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине, они почувствовали, что американский лидер перекладывает ответственность, передает агентство Bloomberg. Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен этим заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать. "На публике украинские и европейские официальные лица приветствовали заявление Трампа, которое последовало за встречей с Владимиром Зеленским. В частном порядке они были более осторожны, чувствуя, что он перекладывает на них ответственность за прекращение конфликта", - говорится в публикации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.

украина

сша

россия

2025

Новости

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, генеральная ассамблея оон, оон, евросоюз