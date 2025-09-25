Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, как в ЕС отнеслись к смене риторики Трампа по Украине - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:13 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/smi-2044175940.html
СМИ раскрыли, как в ЕС отнеслись к смене риторики Трампа по Украине
СМИ раскрыли, как в ЕС отнеслись к смене риторики Трампа по Украине - РИА Новости, 25.09.2025
СМИ раскрыли, как в ЕС отнеслись к смене риторики Трампа по Украине
Европейские и украинские чиновники в частном порядке отнеслись более осторожно к смене риторики президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине, РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T03:13:00+03:00
2025-09-25T03:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043954735_1656:0:3641:1117_1920x0_80_0_0_54a443b0474e07a893e8e127cbc504df.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Европейские и украинские чиновники в частном порядке отнеслись более осторожно к смене риторики президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине, они почувствовали, что американский лидер перекладывает ответственность, передает агентство Bloomberg. Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен этим заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать. "На публике украинские и европейские официальные лица приветствовали заявление Трампа, которое последовало за встречей с Владимиром Зеленским. В частном порядке они были более осторожны, чувствуя, что он перекладывает на них ответственность за прекращение конфликта", - говорится в публикации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
https://ria.ru/20250923/oon-2043853073.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043954735_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_bf0a7f41d38524e6511b72096cea8a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, генеральная ассамблея оон, оон, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Евросоюз
СМИ раскрыли, как в ЕС отнеслись к смене риторики Трампа по Украине

Bloomberg: ЕС и Украина осторожно отнеслись к смене риторики Трампа

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Европейские и украинские чиновники в частном порядке отнеслись более осторожно к смене риторики президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине, они почувствовали, что американский лидер перекладывает ответственность, передает агентство Bloomberg.
Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен этим заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать.
«
"На публике украинские и европейские официальные лица приветствовали заявление Трампа, которое последовало за встречей с Владимиром Зеленским. В частном порядке они были более осторожны, чувствуя, что он перекладывает на них ответственность за прекращение конфликта", - говорится в публикации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
"Катитесь в ад". Чем Трамп пригрозил европейским союзникам
23 сентября, 21:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковГенеральная Ассамблея ООНООНЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала