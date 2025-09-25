Парламент Словакии проголосует по поправкам к Конституции о двух полах

https://ria.ru/20250925/slovakiya-2044164827.html
БРАТИСЛАВА, 25 сен - РИА Новости. Парламент Словакии в четверг в третьем, финальном чтении рассмотрит поправки, которые предусматривают закрепление в конституции двух полов - мужского и женского, следует из программы законодательного органа.
Голосование запланировано на 18.00 мск. В первом чтении в начале апреля депутаты словацкого парламента одобрили эти поправки. Второе чтение состоялось в июне. Чтобы конституционные поправки были приняты, их должны поддержать не менее 90 из 150 депутатов словацкого заксобрания. Затем документ должен подписать президент.
В июне депутат от правящей партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия") Ян Рихтер заявил, что поправки готовы поддержать только 89 депутатов, тогда из-за нехватки голосов было решено вернуться к их обсуждению в сентябре. В начале сентября Рихтер сообщил журналистам, что продолжит консультации с депутатами от оппозиции, которые могли бы поддержать документ, но не исключил, что если к соглашению прийти не получится, то голосование может быть вновь отложено.
В январе премьер-министр Словакии Роберт Фицо
сообщил о планах закрепить в конституции республики положение о признании только двух полов - мужского и женского, чтобы никто не объявлял себя "вертолетом, кошкой или собакой". В рамках этой инициативы предлагается также прописать в конституции, что усыновлять детей можно только состоящим в браке традиционным парам, при этом еще в 2014 году было закреплено, что браком считается союз между мужчиной и женщиной.
В связи с расширением конституционного регулирования предлагается определить равенство мужчин и женщин при вознаграждении за выполненную работу. Поправки также должны закрепить в конституции суверенитет Словакии в культурно-этических вопросах, которые касаются защиты частной и семейной жизни, брака и семьи.
Кроме этого, в главном документе страны пропишут право родителей принимать решение об участии детей в мероприятиях, которые выходят за рамки государственной программы. В случае принятия поправок информирование детей о вопросах полового воспитания и интимной жизни будет осуществляться только с согласия их законных представителей.