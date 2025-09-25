Швейцария вошла в тройку крупнейших поставщиков лекарств в Россию
Швейцария заняла второе место в рейтинге крупнейших поставщиков лекарств в РФ
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Швейцария по итогам первого полугодия текущего года вытеснила Нидерланды из тройки крупнейших поставщиков лекарственных средств в Россию, заняв второе место в рейтинге крупнейших их экспортеров - за аналогичный период 2021 года она была лишь четвертой, подсчитало РИА Новости, изучив открытые данные зарубежных таможенных ведомств.
Первую строку, как и 4 года назад, заняла с большим отрывом от ближайшего преследователя Германия - за первые 6 месяцев текущего года ее лекарственный экспорт в Россию составил 992,3 миллиона долларов. Лидерство в рейтинге страна сохранила, несмотря на просадку по объемам, - в 2021 году они были на 11,4% выше.
Ставшая второй Швейцария укрепилась в рейтинге сразу на две позиции благодаря наращиванию объемов практически вдвое. А третье место заняла бывшая ранее второй Бельгия - за 4 года ее поставки сократились на 17,3%. Четвертую позицию в этом году заняли Нидерланды, входившие в 2021 году в тройку крупнейших экспортеров. При этом отгрузки за этот период просели не слишком ощутимо - всего на 5,3%. Пятерку замкнула Словения, поднявшаяся с шестого места. Подвижку в рейтинге ей обеспечило наращивание экспорта почти на четверть.
В целом в первом полугодии Россия закупила за рубежом лекарств на 4,112 миллиарда долларов - это на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Первая пятерка крупнейших поставщиков закрыла 59% ее потребностей в импортных препаратах. Также заметные доли были у Франции (6% поставок), Индии (5%), Венгрии, Польши и Швеции (все - по 4% поставок).
