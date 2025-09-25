Рейтинг@Mail.ru
Шварценеггер не удивился заявлениями Трампа о климате - РИА Новости, 25.09.2025
03:07 25.09.2025
Шварценеггер не удивился заявлениями Трампа о климате
Бывший губернатор Калифорнии, кинозвезда Арнольд Шварценеггер заявил, что не удивлен заявлениями президента США Дональда Трампа об изменении климата, и добавил, РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший губернатор Калифорнии, кинозвезда Арнольд Шварценеггер заявил, что не удивлен заявлениями президента США Дональда Трампа об изменении климата, и добавил, что из-за этих взглядов президента он и не поддержал его первую предвыборную кампанию в 2016 году. Ранее Трамп с трибуны Генеральной ассамблеи ООН назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен. "Что ж, я не удивлен, что он это сказал... Он никогда в это не верил", - заявил Шварценеггер в интервью телеканалу CNN. Шварценеггер добавил, что был дружен с Трампом до того, как тот баллотировался на пост президента в 2016 году. Когда Трамп попросил Шварценеггера поддержать его кампанию, актер задумался об этом, но в итоге ответил, что не может этого сделать из-за взглядов Трампа на климатические проблемы.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший губернатор Калифорнии, кинозвезда Арнольд Шварценеггер заявил, что не удивлен заявлениями президента США Дональда Трампа об изменении климата, и добавил, что из-за этих взглядов президента он и не поддержал его первую предвыборную кампанию в 2016 году.
Ранее Трамп с трибуны Генеральной ассамблеи ООН назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен.
"Что ж, я не удивлен, что он это сказал... Он никогда в это не верил", - заявил Шварценеггер в интервью телеканалу CNN.
Шварценеггер добавил, что был дружен с Трампом до того, как тот баллотировался на пост президента в 2016 году. Когда Трамп попросил Шварценеггера поддержать его кампанию, актер задумался об этом, но в итоге ответил, что не может этого сделать из-за взглядов Трампа на климатические проблемы.
