Знакомый рассказал о погибшем на Шри-Ланке российском туристе

Знакомый рассказал о погибшем на Шри-Ланке российском туристе - РИА Новости, 25.09.2025

Знакомый рассказал о погибшем на Шри-Ланке российском туристе

Погибший на Шри-Ланке буддист из Москвы Сергей Веркашанский хотел навсегда остаться на острове монахом традиции Тхеравада, рассказал РИА Новости в четверг его...

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Погибший на Шри-Ланке буддист из Москвы Сергей Веркашанский хотел навсегда остаться на острове монахом традиции Тхеравада, рассказал РИА Новости в четверг его друг Сотхеара Реал. Ранее сообщалось, что семь буддистских монахов погибли в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке. По данным полиции, трое из погибших монахов были иностранными гражданами из России, Румынии и Индии. Глава совета Московской общины буддистов Олег Вавилов сообщил РИА Новости, что погибший россиянин был монахом из Москвы, его звали Сергей Веркашанский. "Последние полтора года Сергей ездил на Шри-Ланку, где в монастыре практиковал буддизм традиции Тхеравада. Обычно всё время летом, когда он был в России, Сергей три месяца жил в лесу, далеко, где мало людей, в палатке. Предавался там медитации. С собой брал еду, сухие фрукты и так далее. А потом он получил визу и ездил на Шри-Ланку, надолго, должен был стать там монахом навсегда", - отметил друг погибшего Сотхеара Реал. Реал рассказал, что Веркашанский был очень добрым человеком. "Трагическая ситуация. Гибель людей - это очень печально. Сергея очень жалко", - сказал Сотхеара. Собеседник агентства рассказал также, что своей семьи у Сергея не было, а в Москве он жил с пожилым отцом. По словам Реала, дата и место прощания с погибшим ему пока не известны.

Новости

