https://ria.ru/20250925/shri-lanka-2044190110.html

На Шри-Ланке упал вагон канатной дороги, погибли семь монахов

На Шри-Ланке упал вагон канатной дороги, погибли семь монахов - РИА Новости, 25.09.2025

На Шри-Ланке упал вагон канатной дороги, погибли семь монахов

Семь буддистских монахов погибли и несколько получили ранения в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке, сообщает издание Daily Mirror. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T07:46:00+03:00

2025-09-25T07:46:00+03:00

2025-09-25T11:00:00+03:00

в мире

шри-ланка

россия

румыния

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044229095_85:0:1152:600_1920x0_80_0_0_ea988667c7f5f865d3409944fe0d887d.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен - РИА Новости. Семь буддистских монахов погибли и несколько получили ранения в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке, сообщает издание Daily Mirror. Власти подозревают, что несчастный случай произошел из-за обрыва троса, поддерживающего вагон, который перевозил монахов на вершину горы. "Несчастный случай произошел около 21.00 вчера, когда 13 монахов возвращались в монастырь после совершения религиозных ритуалов в священном месте", - сообщает издание со ссылкой на источники в полиции. Отмечается, что двое монахов сумели выпрыгнуть из падающего вагона и отделались легкими травмами, в то время как еще 4 монаха получили серьезные ранения. По данным полиции, трое из погибших монахов были иностранными гражданами из России, Румынии и Индии.

https://ria.ru/20250511/dtp-2016316029.html

https://ria.ru/20250220/turistka-2000504673.html

шри-ланка

россия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шри-ланка, россия, румыния