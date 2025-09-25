Рейтинг@Mail.ru
На Шри-Ланке упал вагон канатной дороги, погибли семь монахов
07:46 25.09.2025 (обновлено: 11:00 25.09.2025)
На Шри-Ланке упал вагон канатной дороги, погибли семь монахов
Семь буддистских монахов погибли и несколько получили ранения в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке, сообщает издание Daily Mirror.
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен - РИА Новости. Семь буддистских монахов погибли и несколько получили ранения в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке, сообщает издание Daily Mirror. Власти подозревают, что несчастный случай произошел из-за обрыва троса, поддерживающего вагон, который перевозил монахов на вершину горы. "Несчастный случай произошел около 21.00 вчера, когда 13 монахов возвращались в монастырь после совершения религиозных ритуалов в священном месте", - сообщает издание со ссылкой на источники в полиции. Отмечается, что двое монахов сумели выпрыгнуть из падающего вагона и отделались легкими травмами, в то время как еще 4 монаха получили серьезные ранения. По данным полиции, трое из погибших монахов были иностранными гражданами из России, Румынии и Индии.
2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен - РИА Новости. Семь буддистских монахов погибли и несколько получили ранения в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке, сообщает издание Daily Mirror.
Власти подозревают, что несчастный случай произошел из-за обрыва троса, поддерживающего вагон, который перевозил монахов на вершину горы.
"Несчастный случай произошел около 21.00 вчера, когда 13 монахов возвращались в монастырь после совершения религиозных ритуалов в священном месте", - сообщает издание со ссылкой на источники в полиции.
Отмечается, что двое монахов сумели выпрыгнуть из падающего вагона и отделались легкими травмами, в то время как еще 4 монаха получили серьезные ранения.
По данным полиции, трое из погибших монахов были иностранными гражданами из России, Румынии и Индии.
