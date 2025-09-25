https://ria.ru/20250925/shkoly-2044368259.html

Матвиенко поручит изучить опыт создания школ во взаимодействии с бизнесом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что поручит комитету СФ по науке, образованию и культуре изучить опыт новгородских школ по взаимодействию с бизнесом в обучении детей. "Я, конечно, дам поручение нашему комитету профильному, чтобы они обязательно поглубже и повнимательнее изучили этот опыт и дали возможность с ним ознакомиться другим субъектам Федерации, другим школам", - сказала председатель СФ в ходе осмотра средней школы №36 имени Гавриила Державина в Великом Новгороде в рамках X Парламентского форума "Историко-культурное наследие России" Матвиенко отметила, что она с большим интересом побывала в этой школе. По ее мнению, консолидация усилий школ, градообразующих предприятий и власти позволяет ученикам с первых лет обучения "прикоснуться к науке, к новым технологиям, размышлять". "Второе - это, конечно, профессиональная ориентация. Это очень важно, когда для них создаются специализированные классы, лаборатории, они сами выбирают. Это и потом, уверена, пройдя эту школу, они обязательно останутся на своей новгородской земле!" - добавила она.

