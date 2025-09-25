Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко поручит изучить опыт создания школ во взаимодействии с бизнесом - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/shkoly-2044368259.html
Матвиенко поручит изучить опыт создания школ во взаимодействии с бизнесом
Матвиенко поручит изучить опыт создания школ во взаимодействии с бизнесом - РИА Новости, 25.09.2025
Матвиенко поручит изучить опыт создания школ во взаимодействии с бизнесом
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что поручит комитету СФ по науке, образованию и культуре изучить опыт новгородских школ по... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T17:38:00+03:00
2025-09-25T17:38:00+03:00
общество
великий новгород
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152208/66/1522086624_0:41:3000:1729_1920x0_80_0_0_89685fad5efe3b5925b4a95fd709c5c5.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что поручит комитету СФ по науке, образованию и культуре изучить опыт новгородских школ по взаимодействию с бизнесом в обучении детей. "Я, конечно, дам поручение нашему комитету профильному, чтобы они обязательно поглубже и повнимательнее изучили этот опыт и дали возможность с ним ознакомиться другим субъектам Федерации, другим школам", - сказала председатель СФ в ходе осмотра средней школы №36 имени Гавриила Державина в Великом Новгороде в рамках X Парламентского форума "Историко-культурное наследие России" Матвиенко отметила, что она с большим интересом побывала в этой школе. По ее мнению, консолидация усилий школ, градообразующих предприятий и власти позволяет ученикам с первых лет обучения "прикоснуться к науке, к новым технологиям, размышлять". "Второе - это, конечно, профессиональная ориентация. Это очень важно, когда для них создаются специализированные классы, лаборатории, они сами выбирают. Это и потом, уверена, пройдя эту школу, они обязательно останутся на своей новгородской земле!" - добавила она.
https://ria.ru/20250725/rossiya-2031524768.html
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152208/66/1522086624_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_dd1d05ae61b96473c57b3e6a622b9f0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, великий новгород, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Великий Новгород, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко поручит изучить опыт создания школ во взаимодействии с бизнесом

Матвиенко поручит изучить опыт новгородских школ по взаимодействию с бизнесом

© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что поручит комитету СФ по науке, образованию и культуре изучить опыт новгородских школ по взаимодействию с бизнесом в обучении детей.
"Я, конечно, дам поручение нашему комитету профильному, чтобы они обязательно поглубже и повнимательнее изучили этот опыт и дали возможность с ним ознакомиться другим субъектам Федерации, другим школам", - сказала председатель СФ в ходе осмотра средней школы №36 имени Гавриила Державина в Великом Новгороде в рамках X Парламентского форума "Историко-культурное наследие России"
Матвиенко отметила, что она с большим интересом побывала в этой школе. По ее мнению, консолидация усилий школ, градообразующих предприятий и власти позволяет ученикам с первых лет обучения "прикоснуться к науке, к новым технологиям, размышлять".
"Второе - это, конечно, профессиональная ориентация. Это очень важно, когда для них создаются специализированные классы, лаборатории, они сами выбирают. Это и потом, уверена, пройдя эту школу, они обязательно останутся на своей новгородской земле!" - добавила она.
Президент Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Матвиенко призвала регулировать деятельность кадетских училищ
25 июля, 19:45
 
ОбществоВеликий НовгородВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала