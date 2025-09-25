https://ria.ru/20250925/sanktsii-2044342393.html

Politico узнало, кого затронут новые антироссийские санкции ЕС

25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Еврокомиссия предложила ввести ограничения против компаний из ОАЭ, Киргизии, Таджикистана и Китая в рамках нового пакета санкций против РФ, сообщает газета Politico со ссылкой на проект документа. "Указаны компании из ОАЭ, Киргизии и Таджикистана, число китайских компаний ограниченно, однако возможны дополнения", - говорится в публикации. Отмечается, что послы стран ЕС в пятницу обсудят новый пакет санкций, переговоры по нему займут дни или даже недели. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

