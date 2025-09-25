Рейтинг@Mail.ru
По меньшей мере два человека погибли при ударах ЦАХАЛ по столице Йемена - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 25.09.2025 (обновлено: 19:09 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/sana-2044391474.html
По меньшей мере два человека погибли при ударах ЦАХАЛ по столице Йемена
По меньшей мере два человека погибли при ударах ЦАХАЛ по столице Йемена - РИА Новости, 25.09.2025
По меньшей мере два человека погибли при ударах ЦАХАЛ по столице Йемена
При массированном ударе Израиля по столице Йемена погибли два человека, сообщил представитель Министерства здравоохранения правительства хуситов Анис... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T18:36:00+03:00
2025-09-25T19:09:00+03:00
в мире
израиль
йемен
сана
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041036051_0:0:1609:906_1920x0_80_0_0_e475fe7e3f3a727c5e2469f2e4b7b754.jpg
ДОХА, 25 сен — РИА Новости. При массированном ударе Израиля по столице Йемена погибли два человека, сообщил представитель Министерства здравоохранения правительства хуситов Анис аль-Асбахи."Сионистская вражеская организация совершила несколько налетов, направленных непосредственно на гражданские, служебные и жилые объекты в центре столицы Саны, в результате чего, по предварительным данным, погибли два человека и 48 получили ранения", — написал он в социальной сети X.Поиски пропавших без вести продолжаются.Ранее в четверг израильские истребители нанесли более 11 ударов по Сане и ее пригородам, в частности по военному лагерю хуситов. Кроме того, ЦАХАЛ атаковала комплекс "Аль-Арди" Минобороны правительства группировки.Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац заявил, что армия поразила лагерь Генштаба, склады с БПЛА и оружием.Хуситы контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря. В ответ на военные действия Израиля в секторе Газа они начали обстреливать суда, связанные с ним. Из-за этого резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Боевики движения также наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства. Свои действия хуситы объясняют помощью палестинцам.Израиль отвечает регулярными ракетными атаками на Йемен. При этом под удары ЦАХАЛ попадают, помимо военных целей, и гражданские объекты.
https://ria.ru/20250925/netanyakhu-2044017508.html
https://ria.ru/20250925/konflikt-1915630213.html
израиль
йемен
сана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041036051_159:0:1591:1074_1920x0_80_0_0_1f1d9ca56258632399ca0aaf0d3bfcff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, йемен, сана, ансар алла
В мире, Израиль, Йемен, Сана, Ансар Алла
По меньшей мере два человека погибли при ударах ЦАХАЛ по столице Йемена

Минздрав: 2 человека погибли, 48 пострадали при ударах Израиля по Сане

© AP PhotoДым в Сане
Дым в Сане - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo
Дым в Сане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 25 сен — РИА Новости. При массированном ударе Израиля по столице Йемена погибли два человека, сообщил представитель Министерства здравоохранения правительства хуситов Анис аль-Асбахи.
"Сионистская вражеская организация совершила несколько налетов, направленных непосредственно на гражданские, служебные и жилые объекты в центре столицы Саны, в результате чего, по предварительным данным, погибли два человека и 48 получили ранения", — написал он в социальной сети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
"Большая стратегия" Нетаньяху и новый порядок на Ближнем Востоке
Вчера, 08:00
Поиски пропавших без вести продолжаются.
Ранее в четверг израильские истребители нанесли более 11 ударов по Сане и ее пригородам, в частности по военному лагерю хуситов. Кроме того, ЦАХАЛ атаковала комплекс "Аль-Арди" Минобороны правительства группировки.
Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац заявил, что армия поразила лагерь Генштаба, склады с БПЛА и оружием.
Хуситы контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря. В ответ на военные действия Израиля в секторе Газа они начали обстреливать суда, связанные с ним. Из-за этого резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Боевики движения также наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства. Свои действия хуситы объясняют помощью палестинцам.
Израиль отвечает регулярными ракетными атаками на Йемен. При этом под удары ЦАХАЛ попадают, помимо военных целей, и гражданские объекты.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильЙеменСанаАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала