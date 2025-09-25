https://ria.ru/20250925/sana-2044391474.html

По меньшей мере два человека погибли при ударах ЦАХАЛ по столице Йемена

в мире

израиль

йемен

сана

ансар алла

ДОХА, 25 сен — РИА Новости. При массированном ударе Израиля по столице Йемена погибли два человека, сообщил представитель Министерства здравоохранения правительства хуситов Анис аль-Асбахи."Сионистская вражеская организация совершила несколько налетов, направленных непосредственно на гражданские, служебные и жилые объекты в центре столицы Саны, в результате чего, по предварительным данным, погибли два человека и 48 получили ранения", — написал он в социальной сети X.Поиски пропавших без вести продолжаются.Ранее в четверг израильские истребители нанесли более 11 ударов по Сане и ее пригородам, в частности по военному лагерю хуситов. Кроме того, ЦАХАЛ атаковала комплекс "Аль-Арди" Минобороны правительства группировки.Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац заявил, что армия поразила лагерь Генштаба, склады с БПЛА и оружием.Хуситы контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря. В ответ на военные действия Израиля в секторе Газа они начали обстреливать суда, связанные с ним. Из-за этого резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Боевики движения также наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства. Свои действия хуситы объясняют помощью палестинцам.Израиль отвечает регулярными ракетными атаками на Йемен. При этом под удары ЦАХАЛ попадают, помимо военных целей, и гражданские объекты.

