По меньшей мере два человека погибли при ударах ЦАХАЛ по столице Йемена
По меньшей мере два человека погибли при ударах ЦАХАЛ по столице Йемена - РИА Новости, 25.09.2025
По меньшей мере два человека погибли при ударах ЦАХАЛ по столице Йемена
При массированном ударе Израиля по столице Йемена погибли два человека, сообщил представитель Министерства здравоохранения правительства хуситов Анис... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T18:36:00+03:00
2025-09-25T18:36:00+03:00
2025-09-25T19:09:00+03:00
в мире
израиль
йемен
сана
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041036051_0:0:1609:906_1920x0_80_0_0_e475fe7e3f3a727c5e2469f2e4b7b754.jpg
ДОХА, 25 сен — РИА Новости. При массированном ударе Израиля по столице Йемена погибли два человека, сообщил представитель Министерства здравоохранения правительства хуситов Анис аль-Асбахи."Сионистская вражеская организация совершила несколько налетов, направленных непосредственно на гражданские, служебные и жилые объекты в центре столицы Саны, в результате чего, по предварительным данным, погибли два человека и 48 получили ранения", — написал он в социальной сети X.Поиски пропавших без вести продолжаются.Ранее в четверг израильские истребители нанесли более 11 ударов по Сане и ее пригородам, в частности по военному лагерю хуситов. Кроме того, ЦАХАЛ атаковала комплекс "Аль-Арди" Минобороны правительства группировки.Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац заявил, что армия поразила лагерь Генштаба, склады с БПЛА и оружием.Хуситы контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря. В ответ на военные действия Израиля в секторе Газа они начали обстреливать суда, связанные с ним. Из-за этого резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Боевики движения также наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства. Свои действия хуситы объясняют помощью палестинцам.Израиль отвечает регулярными ракетными атаками на Йемен. При этом под удары ЦАХАЛ попадают, помимо военных целей, и гражданские объекты.
израиль
йемен
сана
По меньшей мере два человека погибли при ударах ЦАХАЛ по столице Йемена
