Прокуратура проверит обстоятельства инцидента с самолетом в Шереметьево

01:11 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура проверит обстоятельства инцидента с повреждением самолета в "Шереметьево", сообщает ведомство. В среду самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с самолетом Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшим из Пекина. Пассажиры и экипаж самолета не пострадали. Росавиация создаст комиссию для расследования происшествия. "Северо-Западная транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с самолетом рейса Москва – Санкт-Петербург в аэропорту "Шереметьево", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Отмечается, что 84 пассажира вылетели резервным бортом в пункт назначения. Также Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.
происшествия, москва, санкт-петербург, пекин, северо-западная транспортная прокуратура, шереметьево (аэропорт), hainan airlines, airbus a330
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Пекин, Северо-Западная транспортная прокуратура, Шереметьево (аэропорт), Hainan Airlines, Airbus A330
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура проверит обстоятельства инцидента с повреждением самолета в "Шереметьево", сообщает ведомство.
В среду самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с самолетом Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшим из Пекина. Пассажиры и экипаж самолета не пострадали. Росавиация создаст комиссию для расследования происшествия.
"Северо-Западная транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с самолетом рейса Москва – Санкт-Петербург в аэропорту "Шереметьево", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что 84 пассажира вылетели резервным бортом в пункт назначения.
Также Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.
ПроисшествияМоскваСанкт-ПетербургПекинСеверо-Западная транспортная прокуратураШереметьево (аэропорт)Hainan AirlinesAirbus A330
 
 
