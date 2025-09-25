https://ria.ru/20250925/samolet-2044167585.html

Прокуратура проверит обстоятельства инцидента с самолетом в Шереметьево

Прокуратура проверит обстоятельства инцидента с самолетом в Шереметьево - РИА Новости, 25.09.2025

Прокуратура проверит обстоятельства инцидента с самолетом в Шереметьево

Северо-Западная транспортная прокуратура проверит обстоятельства инцидента с повреждением самолета в "Шереметьево", сообщает ведомство. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T01:11:00+03:00

2025-09-25T01:11:00+03:00

2025-09-25T01:11:00+03:00

происшествия

москва

санкт-петербург

пекин

северо-западная транспортная прокуратура

шереметьево (аэропорт)

hainan airlines

airbus a330

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031914609_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_ad8989ed1f4046c2bb192c08e1e3b984.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура проверит обстоятельства инцидента с повреждением самолета в "Шереметьево", сообщает ведомство. В среду самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с самолетом Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшим из Пекина. Пассажиры и экипаж самолета не пострадали. Росавиация создаст комиссию для расследования происшествия. "Северо-Западная транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с самолетом рейса Москва – Санкт-Петербург в аэропорту "Шереметьево", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Отмечается, что 84 пассажира вылетели резервным бортом в пункт назначения. Также Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

https://ria.ru/20250901/kolorado-2038850280.html

https://ria.ru/20250925/samolet-2044166653.html

москва

санкт-петербург

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, санкт-петербург, пекин, северо-западная транспортная прокуратура, шереметьево (аэропорт), hainan airlines, airbus a330