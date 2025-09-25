https://ria.ru/20250925/samolet-2044166653.html

Пассажиры самолета "Россия" не пострадали при ЧП в Шереметьево

Пассажиры и члены экипажа самолета "Россия" не пострадали из-за его соприкосновения с другим бортом в Шереметьево, сообщается в Telegram-канале аэропорта. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пассажиры и члены экипажа самолета "Россия" не пострадали из-за его соприкосновения с другим бортом в Шереметьево, сообщается в Telegram-канале аэропорта. В среду самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с самолетом Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшим из Пекина. Росавиация создаст комиссию для расследования происшествия. "Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", - говорится в сообщении.

