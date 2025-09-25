Рейтинг@Mail.ru
00:58 25.09.2025
Пассажиры самолета "Россия" не пострадали при ЧП в Шереметьево
Пассажиры самолета "Россия" не пострадали при ЧП в Шереметьево
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пассажиры и члены экипажа самолета "Россия" не пострадали из-за его соприкосновения с другим бортом в Шереметьево, сообщается в Telegram-канале аэропорта. В среду самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с самолетом Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшим из Пекина. Росавиация создаст комиссию для расследования происшествия. "Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", - говорится в сообщении.
происшествия, москва, санкт-петербург, пекин, шереметьево (аэропорт), hainan airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus a330
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛайнер Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пассажиры и члены экипажа самолета "Россия" не пострадали из-за его соприкосновения с другим бортом в Шереметьево, сообщается в Telegram-канале аэропорта.
В среду самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с самолетом Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшим из Пекина. Росавиация создаст комиссию для расследования происшествия.
"Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", - говорится в сообщении.
Росавиация создаст комиссию для расследования происшествия в Шереметьево
00:44
 
Заголовок открываемого материала