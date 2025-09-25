https://ria.ru/20250925/rzhd-2044279903.html
Солнцев: Оренбуржье и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве до 2030 г
УФА, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и начальник Южно-Уральской железной дороги Игорь Рязанов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и АО РЖД на 2026-2030 годы, сообщает правительство области в своем Telegram-канале. "Сегодня вместе с начальником Южно-Уральской железной дороги Игорем Владимировичем Рязановым подписали соглашение о сотрудничестве. Филиал "РЖД", как и вся компания, – наши давние партнёры. За пять лет реализовано немало проектов в Оренбургской области. Обновляли инфраструктуру, вокзальные комплексы, подвижной состав. Одно из важных направлений нашего взаимодействия – это грузовые перевозки. В Оренбуржье сосредоточена практически половина от всей погрузки ЮУЖД. Это порядка 26 млн тонн грузов ежегодно", - рассказал Солнцев в своем Telegram-канале. Губернатор Оренбургской области сообщил, что вместе с Рязановым определили направления сотрудничества до 2030 года. "В рамках соглашения акцент сделан на развитие пассажирского комплекса. Со станций ЮУЖД в Оренбургской области ежегодно отправляются около 2 миллионов пассажиров. Нам важен комфорт и безопасность оренбуржцев. Также соглашение предусматривает модернизацию железнодорожной инфраструктуры пассажирского комплекса и благоустройство общественного пространства на станции в Оренбурге", - добавил Евгений Солнцев В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщают, что соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между ОАО "РЖД" и правительством региона подписано на 2026–2030 годы. "Документ предусматривает взаимодействие в сфере развития пассажирских и грузовых перевозок, реализацию совместных инвестиционных проектов и мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, а также на развитие технологий и инноваций", - говорится в сообщении. Отмечается, что за последние 5 лет ОАО "РЖД" инвестировало в регион почти 13 миллиардов рублей, которые направили на обновление инфраструктуры, вокзальных комплексов, закупку нового подвижного состава. "Между железной дорогой и правительством Оренбургской области выстроено конструктивное взаимодействие. Мы комплексно подходим к решению многих вопросов. Соглашение, которое подписано сегодня, закрепляет наши намерения по реализации целого ряда направлений", - отметил начальник Южно-Уральской железной дороги Игорь Рязанов.
