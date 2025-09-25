https://ria.ru/20250925/ryutte-2044332239.html

Рютте не ответил на вопрос о причастности России к инцидентам с дронами

Рютте не ответил на вопрос о причастности России к инцидентам с дронами - РИА Новости, 25.09.2025

Рютте не ответил на вопрос о причастности России к инцидентам с дронами

Генсек НАТО Марк Рютте не ответил на вопрос о том, есть ли доказательства причастности России к инцидентам с дронами над странами НАТО. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T16:29:00+03:00

2025-09-25T16:29:00+03:00

2025-09-25T16:42:00+03:00

нью-йорк (город)

россия

нато

в мире

марк рютте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044339456_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e4b20e8a6a719688cfc90fe7632a12b.jpg

ООН, 25 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте не ответил на вопрос о том, есть ли доказательства причастности России к инцидентам с дронами над странами НАТО."Я бы не хотел комментировать", - заявил Рютте российским журналистам на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250923/kopengagen-2043690505.html

нью-йорк (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рютте не ответил на вопрос о причастности России к инцидентам с дронами Рютте в Нью-Йорке не ответил на вопрос журналистов о том, есть ли доказательства причастности России к инцидентам с дронами над странами НАТО. 2025-09-25T16:29 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нью-йорк (город), россия, нато, в мире, марк рютте