Рютте не ответил на вопрос о причастности России к инцидентам с дронами - РИА Новости, 25.09.2025
16:29 25.09.2025 (обновлено: 16:42 25.09.2025)
Рютте не ответил на вопрос о причастности России к инцидентам с дронами
Рютте не ответил на вопрос о причастности России к инцидентам с дронами
Генсек НАТО Марк Рютте не ответил на вопрос о том, есть ли доказательства причастности России к инцидентам с дронами над странами НАТО.
ООН, 25 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте не ответил на вопрос о том, есть ли доказательства причастности России к инцидентам с дронами над странами НАТО."Я бы не хотел комментировать", - заявил Рютте российским журналистам на соответствующий вопрос.
Рютте не ответил на вопрос о причастности России к инцидентам с дронами
Рютте в Нью-Йорке не ответил на вопрос журналистов о том, есть ли доказательства причастности России к инцидентам с дронами над странами НАТО.
Рютте не ответил на вопрос о причастности России к инцидентам с дронами

Рютте не ответил на вопрос о доказательствах причастности РФ к инцидентам с БПЛА

ООН, 25 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте не ответил на вопрос о том, есть ли доказательства причастности России к инцидентам с дронами над странами НАТО.
"Я бы не хотел комментировать", - заявил Рютте российским журналистам на соответствующий вопрос.
В Дании назвали инцидент с БПЛА в Копенгагене нападением
23 сентября, 10:55
