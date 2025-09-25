https://ria.ru/20250925/ryutte-2044332239.html
Рютте не ответил на вопрос о причастности России к инцидентам с дронами
Рютте не ответил на вопрос о причастности России к инцидентам с дронами - РИА Новости, 25.09.2025
Рютте не ответил на вопрос о причастности России к инцидентам с дронами
25.09.2025
ООН, 25 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте не ответил на вопрос о том, есть ли доказательства причастности России к инцидентам с дронами над странами НАТО."Я бы не хотел комментировать", - заявил Рютте российским журналистам на соответствующий вопрос.
Рютте не ответил на вопрос о причастности России к инцидентам с дронами
Рютте в Нью-Йорке не ответил на вопрос журналистов о том, есть ли доказательства причастности России к инцидентам с дронами над странами НАТО.
Рютте не ответил на вопрос о причастности России к инцидентам с дронами
Рютте не ответил на вопрос о доказательствах причастности РФ к инцидентам с БПЛА